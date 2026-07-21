¡Alerta en los océanos! Nace la tormenta tropical “Bertha” en el Atlántico, mientras “Fausto” cobra fuerza

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó que se formó la tormenta tropical “Bertha” en el Golfo de México, el segundo ciclón de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Pero al corte de este lunes 20 de julio, tanto la cuenta del Atlántico como del Pacifico se mantienen en alerta, ya que también se encuentra activa la tormenta “Fausto”; que se espera pueda evolucionar a huracán.

Trayectoria de la tormenta tropical “Bertha”: ¿afectará a México?

La tormenta tropical “Bertha” se localizaba la tarde de este lunes a unos 180 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y aproximadamente 310 kilómetros al sureste de Alabama, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 km/h.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, el sistema continuará desplazándose durante las próximas horas a lo largo de la costa norte del Golfo de México, por lo que no representa una amenaza para el territorio nacional.

Su trayectoria se mantiene alejada del país y apunta hacia la costa estadounidense del Golfo. Por ello, no se esperan lluvias, vientos o afectaciones asociadas a este ciclón.

👉 Se formó la #TormentaTropical #Bertha. Su centro se localiza a 180 km al sur de Panama City, Florida, en E.U.A., y a 780 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo.

👉 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/BA6KGrLjxw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Estados afectados por la tormenta tropical “Bertha”

Aunque México no se encuentra en la zona “cero”, diversas regiones del sur de Estados Unidos sí permanecen bajo vigilancia debido al avance de “Bertha”.

Actualmente se mantienen avisos de tormenta tropical desde el río Ochlockonee, en Florida, hasta la frontera entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

Los estados con mayor probabilidad de registrar efectos por el paso del ciclón tropical son:



Florida

Alabama

Mississippi

Luisiana

Algunas zonas costeras de Texas podrían recibir lluvias hacia el final de la semana.

Trayectoria de la tormenta tropical Fausto: ¿a qué hora se convertirá en huracán?

Mientras “Bertha” avanza sobre el Golfo de México, en el océano Pacífico la tormenta tropical “Fausto” continúa intensificándose rápidamente sobre mar adentro.

La tarde de este lunes, el sistema se ubicaba aproximadamente a 1,205 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h.

“Fausto” podría convertirse en huracán categoría 1 entre la noche de este lunes 20 de julio y las primeras horas del martes 21 de julio, debido a las condiciones favorables y al calentamiento de las aguas del Pacífico.

👉🏻El centro de la #TormentaTropical #Fausto se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



👉🏻 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/SIZLU6pHZ0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 20, 2026

El ciclón continuará ganando fuerza y podría alcanzar la categoría 2 durante el miércoles 22 de julio, mientras permanece sobre aguas abiertas, sin que toque tierras mexicanas.

El oleaje generado por “Fausto” comenzará a llegar a la costa occidental de la península de Baja California a partir del miércoles; esto podría ocasionar fuerte oleaje en algunas de sus playas, por lo que se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil.

