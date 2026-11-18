Un tren de carga del concesionario Ferromex se descarriló en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con el reporte de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Se descarrila tren de carga en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato sobre las obras del tren de pasajeros Irapuato-Querétaro.

Hasta el momento solo se reportan daños materiales en la zona, sin personas heridas.



pic.twitter.com/dpdLbsAddX — Monica Garza (@monicagarzag) November 18, 2026

¿Qué se sabe del descarrilamiento del tren de Ferromex?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el tren no impactó en las obras de construcción de las nuevas vías para trenes de pasajeros, a la altura del “Viaducto Apaseo el Grande”.

La dependencia aseguró que el incidente ocurrió aproximadamente a 60 metros de la zona de obra, aunque de manera preliminar, los reportes indicaban que se había descarrilado sobre las obras del tren de pasajeros Irapuato-Querétaro.

El tren viajaba en dirección de sur a norte cuando tres góndolas se salieron de la vía, lo que provocó que se volcara.

Dentro de los daños materiales se registró el destrozo de una caseta de vigilancia ferroviaria que se encontraba en la zona.

Parte del tren quedó debajo del puente que cruza la autopista México-Querétaro.

🚨 Tres góndolas de un tren se salieron de las vías cerca de la autopista México-Querétaro, en Apaseo el Grande, Guanajuato.



El accidente dejó daños materiales, pero no se reportan personas lesionadas 🚆 pic.twitter.com/QK80QBrkMK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2026

Descartan lesionados tras descarrilamiento de tren de Ferromex

De acuerdo con el reporte proporcionado por el concesionario, no se cuenta con registro de personas lesionadas ni fallecidas.

Mientras que personal técnico de Ferromex arribó al sitio para realizar las maniobras necesarias para encauzar la unidad y reanudar la circulación de los trenes.

Asimismo, la empresa llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar las causas del incidente.