Quiso ganarle al tren y no lo logró: Conductora sobrevive de milagro tras ser embestida en Tlalnepantla, Edomex

Sobrevive de milagro. En las primeras horas de este 26 de agosto 2026, una mujer ocasionó un percance vial al intentar ganarle al tren en las vías de la colonia Industrial La Presa, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, movilizando a los servicios de emergencias de este municipio.

El tren no logró detenerse: Así ocurrió el choque contra el vehículo en Tlalnepantla

Los primeros reportes indicaron que la mujer, que manejaba un auto de color negro, intentó ganarle el paso al tren. El conductor de la maquinaria hizo todo lo posible por detener la marcha; sin embargo, no lo logró, embistiendo la pequeña unidad.

El automóvil quedó con daños importantes por el fuerte impacto del tren, mientras que la conductora no requirió ser trasladada de emergencia al hospital.

Por ahora, se desconoce el estado de salud de la conductora de la unidad de color negro.

Reabren la circulación en Tlalnepantla tras accidente con el tren: ¿Cuál es el reporte vial?

El vehículo y la conductora se quedaron en el lugar de los hechos a la espera de los familiares de la propietaria, así como trabajadores de la aseguradora.

Debido al incidente, la circulación en la zona fue cerrada; sin embargo, después de los trabajos por parte de las autoridades de la zona, el avance se ha reabierto y continúa operando con normalidad. Por su parte, el tren continúa con su marcha.

¿Dónde reportar un accidente en Edomex?

¡No entres en pánico! En caso de presenciar un accidente en calles del Estado de México (Edomex), se recomienda llamar de inmediato a los servicios de emergencia para recibir asistencia de la policía, bomberos o servicios médicos.

Marca al número de emergencias de forma gratuita las 24 horas desde cualquier celular o teléfono fijo. La llamada se canaliza a los centros C5 de Toluca o Ecatepec. También puedes llamar al 089 si necesitas reportar un delito asociado.