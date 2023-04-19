¡De principio a fin! Esta es la ruta que recorrerá el Tren Maya

Una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya, un proyecto de infraestructura que abarca cinco estados del sureste mexicano y promete impulsar el turismo y crecimiento económico de toda una región. Esto sabemos sobre dónde iniciará y en qué sitió acabará su ruta.

Antes de "subirte al tren" debes saber que esta obra es más que un transporte ferroviario que servirá para mirar el paisaje. Lo anterior debido a que el proyecto integral incluye paraderos, estaciones, terminales aéreas y hasta hoteles que prometen, según el gobierno de México, mejorar la experiencia de los visitantes.

Con esto, el Tren Maya pretende atraer a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo a por lo menos el 10% de los turistas que llegan a la Riviera Maya, cifra que el año pasado cerró en 30 millones de extranjeros.

¿Cuándo se inaugura y cuánto costará el Tren Maya?

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador la fecha "inamovible" para inaugurar el Tren Maya es en diciembre de 2023. Por esta razón, el mandatario anunció recientemente que realiza recorridos por las zonas de obras cada 15 días para evitar cualquier tipo de retraso.

Los primeros trenes están previstos para ser entregados en el próximo mes de julio para que, unas semanas después, inicie la etapa de pruebas tanto en la vía eléctrica, como en los tramos que utilizará diésel como combustible. Actualmente, su construcción implica maniobras de gran escala, fabricación y almacenaje de materiales a gran escala.

Hasta el momento se desconoce el precio del boleto para subir al Tren Maya, sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adelantó que brindará tarifas para pasajeros locales y turistas. Además, los costos podrían subir para quienes utilicen el servicio de traslado de carga.

¿Dónde inicia y dónde termina el recorrido del Tren Maya?

El Tren Maya correrá con 42 trenes y 219 vagones por mil 554 kilómetros de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, según Fonatur. Su recorrido se extenderá a lo largo de 40 municipios y 181 localidades en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos.

#SúbeteAlTren 🚄 ¿Sabes a qué velocidad correrá el Tren Maya? Con tecnología de última generación, precisión y seguridad, viajará a 160 kilómetros por hora en servicio de pasajeros y de 100 en el de carga.#ElTrenMayaEstáCerca 🇲🇽🚉 pic.twitter.com/IWnkg8Qp75 — Tren Maya (@TrenMayaMX) April 12, 2023

Esta es la ruta que tendrá el Tren Maya en sus siete tramos:



Tramo 1 Chiapas a Campeche : Palenque – Escárcega.

: Palenque – Escárcega. Tramo 2 Campeche : Escárcega – Calkiní.

: Escárcega – Calkiní. Tramo 3 Campeche a Yucatán : Calkiní – Izamal.

: Calkiní – Izamal. Tramo 4 Yucatán a Quintana Roo : Izamal – Cancún.

: Izamal – Cancún. Tramo 5 Norte Quintana Roo : Cancún – Playa del Carmen.

: Cancún – Playa del Carmen. Tramo 5 Sur Quintana Roo : Playa del Carmen – Tulum.

: Playa del Carmen – Tulum. Tramo 6 Quintana Roo : Tulum – Chetumal.

: Tulum – Chetumal. Tramo 7: Quintana Roo a Campeche: Chetumal – Escárcega.