La deidad de la muerte y una canoa prehispánica, los hallazgos en la ruta del Tren Maya

El Tren Maya iniciará operaciones en diciembre de 2023 en sus mil 500 kilómetros de extensión por Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, según confirmó el gobierno de México.

Las obras han permitido encontrar miles de restos arqueológicos que, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sirven para reconstruir la vida de la antigua ciudad maya y conocer un poco más sobre la gran cultura que se estableció en el sur de México.

¿Qué restos arqueológicos se han encontrado durante las obras?

Diego Prieto, director del INAH, reveló que al 13 de julio se han registrado y preservado 52 mil 751 bienes inmuebles (cimientos, albarradas, basamentos), un millón 134 mil 908 fragmentos de cerámica, mil 925 bienes muebles (metates, cerámica), 767 vasijas que están en restauración, 612 osamentas y mil 812 rasgos naturales (cuevas y cenotes).

Hallazgos como el del joven Dios Maya del Maíz muestran cómo el Tren Maya alienta y profundiza la investigación de nuestro patrimonio. #INAH #SúbeteAlTren

Foto: @INAHmx pic.twitter.com/YJIbzrMKTh — Tren Maya (@TrenMayaMX) July 8, 2022

Entre los hallazgos que han surgido durante las excavaciones para definir y construir la ruta del Tren Maya destacan los siguientes elementos:



Una canoa prehispánica que data de hace mil años.

Ancestral cámara funeraria en Palenque con esqueleto humano íntegro.

Representación del dios maya K’awiil, vinculado con el rayo, la fuerza y el poder.

Estela de dos dioses en la zona arqueológica de Uxmal, Yucatán.

Cabeza del joven Dios Maya del Maíz.

Marcador del juego de pelota .

. La deidad de la muerte, entre otros.

¿Dónde se han encontrado restos arqueológicos durante las obras del Tren Maya?

Hasta el momento, el INAH afirma que los restos arqueológicos han sido ubicados prácticamente en toda la ruta del Tren Maya, es decir, en los municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Sin embargo, los tramos 4 y 7, comprendido de Izamal – Cancún y Chetumal – Escárcega, son los que más fragmentos han dejado al descubierto. De hecho, esas regiones de Quintana Roo, Campeche y Yucatán son las que el INAH identifica con más zonas arqueológicas.

¿Qué hacen con los restos arqueológicos encontrados durante las obras del Tren Maya?

Una vez que los restos arqueológicos son encontrados a lo largo y ancho de la ruta del Tren Maya, estos son estudiados y restaurados para su preservación y, en algunos casos, exposición al público.

Lo anterior como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), el cual prevé el impulso de sitios cercanos al tren para construir un "corredor ecoarqueológico". Este incluirá museos, centros de atención a visitantes y espacios culturales que administrará el INAH.

¿Dónde empieza y termina la ruta del Tren Maya?

La ruta del Tren Maya comprende mil 554 kilómetros de vías férreas que se están construyendo a lo largo y ancho de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En total, serán 40 los municipios y más de 181 localidades por las que pasarán los vagones.

El recorrido iniciará en Chiapas y finalizará en Quintana Roo bajo la siguiente ruta establecida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo:

