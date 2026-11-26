La Ciudad de México tendrá un cierre de noviembre pasado por agua. Durante tres días consecutivos, del viernes 27 al domingo 29, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento, un panorama que podría complicar la movilidad y provocar encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital.

El pronóstico advierte que las precipitaciones comenzarán desde la mañana del viernes y se extenderán hasta el sábado, con acumulados superiores a los 70 milímetros.

Además de las complicaciones viales, las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de inundaciones e incluso deslaves, principalmente en zonas vulnerables.

Lluvias, frío y fuertes vientos: así estará el clima en CDMX

El viernes y sábado serán los días con las condiciones más complicadas. Se pronostican temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían descender hasta los -2 grados en las zonas más frías de la capital.

A esto se sumarán rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían incrementar la sensación de frío durante las jornadas de lluvia.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 mm y rachas de viento de hasta 50 km/h.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o… pic.twitter.com/1s2KdhkEzV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

Para el domingo 29 de noviembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas: el cielo comenzará a despejarse y las temperaturas máximas subirán a un rango de entre 16 y 19 grados. Sin embargo, el amanecer todavía será frío, con posibilidad de heladas en las zonas altas.

¿Dónde podría caer nieve en la CDMX?

Aunque el pronóstico contempla la posibilidad de nieve o aguanieve, este fenómeno no se espera en las zonas urbanas de la Ciudad de México.

La mayor probabilidad se concentra en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en el Ajusco, Chichinautzin y el Pelado. La cobertura de nieve podría mantenerse hasta la mañana del domingo.

Ante este escenario, se recomienda retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones, no intentar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y mantener protegidas a las mascotas del frío.

También se pide evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo que representan.

El fin de semana, por tanto, tendrá lluvia, frío y posibles paisajes nevados en las montañas que rodean la capital, mientras que en las calles el principal llamado será a tomar precauciones ante las precipitaciones.