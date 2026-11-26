La Ciudad de México tendrá un cierre de noviembre pasado por agua. Durante tres días consecutivos, del viernes 27 al domingo 29, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento, un panorama que podría complicar la movilidad y provocar encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital.
El pronóstico advierte que las precipitaciones comenzarán desde la mañana del viernes y se extenderán hasta el sábado, con acumulados superiores a los 70 milímetros.
Además de las complicaciones viales, las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de inundaciones e incluso deslaves, principalmente en zonas vulnerables.
Lluvias, frío y fuertes vientos: así estará el clima en CDMX
El viernes y sábado serán los días con las condiciones más complicadas. Se pronostican temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían descender hasta los -2 grados en las zonas más frías de la capital.
A esto se sumarán rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían incrementar la sensación de frío durante las jornadas de lluvia.
Para el domingo 29 de noviembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas: el cielo comenzará a despejarse y las temperaturas máximas subirán a un rango de entre 16 y 19 grados. Sin embargo, el amanecer todavía será frío, con posibilidad de heladas en las zonas altas.
¿Dónde podría caer nieve en la CDMX?
Aunque el pronóstico contempla la posibilidad de nieve o aguanieve, este fenómeno no se espera en las zonas urbanas de la Ciudad de México.
La mayor probabilidad se concentra en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en el Ajusco, Chichinautzin y el Pelado. La cobertura de nieve podría mantenerse hasta la mañana del domingo.
Ante este escenario, se recomienda retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones, no intentar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y mantener protegidas a las mascotas del frío.
También se pide evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo que representan.
El fin de semana, por tanto, tendrá lluvia, frío y posibles paisajes nevados en las montañas que rodean la capital, mientras que en las calles el principal llamado será a tomar precauciones ante las precipitaciones.