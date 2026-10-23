La batalla por las cuentas congeladas: el fallo que favorece a Ganador Azteca

Un tribunal federal dio la razón a Ganador Azteca y a las empresas operadoras de las casas de apuestas Bet365 y Betano en la disputa por el bloqueo de sus cuentas. La resolución representa un revés para las medidas que tomó la Secretaría de Gobernación, aunque los recursos de los usuarios todavía no han sido liberados.

El caso comenzó el 11 de noviembre de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a Ganador Azteca y a su operadora a la lista de personas bloqueadas, después de consultar a Gobernación sobre los permisionarios del sector de juegos y sorteos que podrían representar un mayor riesgo.

¿Por qué bloquearon las cuentas de Ganador Azteca, Bet365 y Betano?

De acuerdo con la información del caso, Gobernación entregó a la UIF una lista de empresas consideradas de riesgo. En ella aparecían compañías vinculadas con TV Azteca, un medio que ha mantenido una postura crítica frente al gobierno.

La defensa de las empresas sostuvo que el bloqueo se aplicó sin que antes hubiera una visita de verificación, un requerimiento específico, un procedimiento sancionador, una multa o una determinación formal de incumplimiento por parte de las autoridades.

Tras la batalla legal, el tribunal federal resolvió a favor de las compañías. El fallo cuestiona las medidas que dieron origen al bloqueo y representa un avance para las empresas en su disputa con las autoridades.

¿Qué falta para que los usuarios recuperen su dinero?

Aunque la resolución favorece a las empresas, todavía está pendiente que se liberen las cuentas para que los usuarios puedan disponer de los recursos que permanecen congelados.

Por ahora, ese es uno de los puntos que falta por concretarse después del fallo. La resolución judicial no significa, por sí sola, que el dinero ya esté disponible para quienes lo tienen retenido.

El régimen usa la ley como garrote: bloquea a Ganador Azteca, operadora de los casinos digitales Bet365 y Betano, sin pruebas sólidas, dejando congelado el dinero de miles de usuarios. Gobernación reconoció que fue “selección aleatoria”, pero la UIF apuntó justo contra Grupo Salinas, voz incómoda del poder. Venganza política disfrazada de legalidad. Los #Hechos con @Javier_Alatorre y @ricardotorresr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

¿Por qué el caso se relaciona con el acoso judicial?

El conflicto también abrió un debate sobre el posible uso de herramientas legales contra empresas vinculadas con medios críticos del gobierno.

En el material difundido sobre el caso, una voz advierte sobre el uso de recursos legales incluso cuando, desde su perspectiva, no existe fundamento suficiente: “Pues que se utilicen las herramientas legales incluso sabiendo que no tienen la razón, ese es el problema y por eso se considera acoso”.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que el acoso judicial puede utilizarse para desgastar o silenciar voces críticas. Sin embargo, para establecer que hubo una represalia por motivos editoriales, es necesario distinguir los argumentos planteados sobre el caso de los hechos acreditados en la resolución.

Con el fallo a favor de Ganador Azteca, Bet365 y Betano, la atención ahora está puesta en la ejecución de la resolución y en la posible liberación de las cuentas congeladas.

