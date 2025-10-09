¿Nuevo truco de WhatsApp? Así puedes aprovechar el “modo avión” en tu celular

WhatsApp, es una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo, pues la plataforma ofrece distintas formas de comunicación a las y los usuarios, pero ¿cómo funciona el modo avión en la aplicación en Meta?

Ventajas de usar el “modo avión” en WhatsApp|

¡Atención, usuarios! Existen algunas ventajas de usar el “modo avión” en WhatsApp, pero ¿cuáles son?



Más privacidad, tus contactos no sabrán que abriste la conversación, ya que no se marcara la palomita azul .

. Encontrar mensajes de texto, archivo, imagen o video, siempre y cuando este previamente descargado. Puede ayudarte a agilizar la búsqueda.

Puedes atrasar tus respuestas, en caso de que no sepas que responder a ciertos mensajes. Activa el modo avión y escríbelos en borrador.

Además, activar el modo avión asegura que no aparecerás “en línea”, siempre y cuando no tengas activada la configuración de privacidad.

¿Cómo activar el “modo avión” en tu celular para usar WhatsApp?

El modo avión es una herramienta que traen los celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, como tal no es una función de WhatsApp, pero ¿como activarlo en Android y iOS?

ANDROID



Desliza hacía abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir las notificaciones.

Busca el ícono de modo avión; suele tener la figura de un avión.

Pulsa el ícono del avión para activarlo.

Al activarlo, se desconectarán automáticamente el WiFi, los datos móviles, el Bluetooth, además de las llamadas.

IPHONE



Desliza hacía abajo desde la esquina superior derecha

Toca el ícono del avión para activarlo

En ambos sistemas operativos, también puede hacerse de la siguiente manera: Ajustes > Modo avión y desliza el interruptor a la posición de activado.

¿Qué otros usos tiene el modo avión del celular?

Mejorar la señal de tu celular : Si estás en un lugar con interferencias en la red, puedes activar y desactivar el modo avión para que tu dispositivo recupere la señal.

: Si estás en un lugar con interferencias en la red, puedes activar y desactivar el para que tu dispositivo recupere la señal. Ahorro de batería : Activar el modo avión aumentará la duración de la pila del celular pues los datos móviles, localización GPS y la búsqueda de conexiones inalámbricas gastan batería:

: Activar el aumentará la duración de la pila del celular pues los datos móviles, localización GPS y la búsqueda de conexiones inalámbricas gastan batería: Carga rápida : Esta función ayuda a que el tiempo de carga de tu celular sea más rápido de lo normal; se recomienda utilizar este método en casos especiales.

Por otro lado, algunos usuarios suelen utilizar el modo avión como una forma de evitar distracciones al momento de realizar alguna actividad como estudiar, ver una película o jugar videojuegos, ya que al activarlo no se reciben mensajes de texto o redes sociales, así como llamadas.