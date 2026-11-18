Hasta 12 horas sin agua potable tuvieron que enfrentar habitantes de 41 colonias de Tlalnepantla, Estado de México, el pasado 16 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La interrupción del servicio obligó a las familias a tomar previsiones para cubrir necesidades básicas, mientras esperaban que el suministro comenzara a normalizarse.

¿Por qué se quedaron sin agua 41 colonias de Tlalnepantla?

De acuerdo con la información difundida por Conagua, la interrupción se realizó el lunes 16 de noviembre, de las 08:00 a las 20:00 horas, como parte de los trabajos para sustituir una subestación eléctrica del Centro de Control de Motores en la Planta de Bombeo Barrientos.

Esta infraestructura forma parte del sistema que abastece a los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo, por lo que las maniobras implicaron detener temporalmente el suministro.

Estas fueron las colonias afectadas por la suspensión de agua

Entre las zonas de Tlalnepantla que resintieron la interrupción del suministro se encontraron Benito Juárez Centro, La Romana, San Pedro Barrientos, San Rafael Pueblo, Santa María Tlayacampa, Santa Cecilia Acatitla, Isidro Fabela, Loma Bonita, La Blanca, La Providencia y Jesús García Corona.

La suspensión también representó una preocupación para habitantes de otras zonas contempladas en el operativo, debido a que la falta de agua impacta directamente en las actividades domésticas y las condiciones de higiene.

¿Cómo pedir una pipa en el Edomex?

Para las familias que continuaron con problemas de suministro después de la suspensión, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) puso a disposición de la ciudadanía sus redes sociales para resolver dudas relacionadas con la solicitud de pipas de agua potable.

Además, los habitantes del Valle de México pudieron comunicarse al Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), a través del número 800 201 2489. Para quienes se encuentran en Toluca, el teléfono habilitado es 800 201 2490.

De esta manera, los habitantes que necesitaron apoyo para abastecer sus hogares pudieron recurrir a los canales de atención de las autoridades estatales.