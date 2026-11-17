Un incidente durante las maniobras operativas de la Central Ciclo Combinado Valle de México, en Acolman, Estado de México, dejó 11 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectados este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió por la ruptura de una tubería de vapor en las instalaciones de la termoeléctrica. Ocho trabajadores habrían presentado quemaduras en las extremidades inferiores y necesitaron traslado hospitalario.

Seis fueron llevados a la Clínica 196 del IMSS, en Aragón, y dos más al Hospital General Regional 200, en Tecámac, con apoyo de Protección Civil municipal.

¿Cuántos trabajadores de CFE resultaron lesionados en Acolman?

La cifra inicial reportada fue de ocho trabajadores lesionados; sin embargo, la CFE informó posteriormente que 11 empleados resultaron afectados durante el incidente.

En su reporte de las 18:30 horas, la empresa indicó que siete ya habían recibido el alta médica, mientras que cuatro continuaban bajo observación y valoración.

La CFE señaló que los trabajadores recibieron atención médica y que mantiene comunicación con ellos y sus familiares para brindarles acompañamiento.

¿Qué pasó en la termoeléctrica de Acolman?

El incidente ocurrió durante maniobras operativas en la Central Ciclo Combinado Valle de México.

Aunque los primeros reportes señalaron la ruptura de una tubería de vapor como origen del percance, la CFE no ha detallado oficialmente la naturaleza del incidente ni las causas que lo provocaron.

La empresa anunció que realizará una revisión técnica para esclarecer lo sucedido y verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

¿Qué informó la CFE sobre los trabajadores lesionados?

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que dará seguimiento a la evolución médica de los cuatro trabajadores que permanecen bajo observación, además de mantener el apoyo a sus familias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el incidente ni sobre las posibles responsabilidades.