Erdogan dice que inteligencia turca mató a Abu Hussein al-Qurashi, líder del Estado Islámico

El presidente de Turquía Tayyip Erdogan aseguró que las fuerzas de inteligencia turca mataron al líder del Estado Islámico Abu Hussein al-Qurashi en Siria.

"Ha habido un desarrollo que muestra nuestra lucha decidida contra las organizaciones terroristas. Nuestra Organización Nacional de Inteligencia ha estado siguiendo al llamado líder del Estado Islámico, código llamado Abu Hussein al-Qurashi, durante mucho tiempo", dijo Erdogan, quien compartió la información en una entrevista con la emisora TRT.

“Este individuo fue neutralizado ayer como parte de una operación de la organización de inteligencia nacional turca en Siria”, señaló el presidente de Turquía.

Erdogan dijo que la organización de inteligencia había perseguido Al-Qurashi durante mucho tiempo.

El Estado Islámico seleccionó a Al-Qurashi como su líder en noviembre de 2022 después de que el anterior líder de la organización fuera asesinado en una operación en el sur de Siria.

🇹🇷| NUEVO: El presidente de Turquía, Erdogan, anuncia que la inteligencia turca “neutralizó" al cuarto y actual autoproclamado líder del Estado Islámico durante una operación en Siria. pic.twitter.com/Wiz9mkCKNx — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) April 30, 2023

Asesinan a Al-Qurashi, líder del Estado Islámico

Fuentes locales y de seguridad sirias dijeron que la redada tuvo lugar en la ciudad de Jandaris, en el norte de Siria. La zona está controlada por grupos rebeldes respaldados por Turquía y fue una de las más afectadas por el terremoto del 6 de febrero que azotó tanto a Turquía como a Siria.

Un residente dijo que los enfrentamientos comenzaron en el borde de Jandaris durante la noche del sábado al domingo y duraron aproximadamente una hora antes de que los residentes escucharan una gran explosión.

Posteriormente, el área fue rodeada por las fuerzas de seguridad para evitar que alguien se acercara.

El Ejército Nacional Sirio, una facción de la oposición con presencia de seguridad en la zona, no emitió ningún comentario de inmediato.

#Afrin: SOHR: The #ISIS leader that was killed by Turkish-occupation in occupied Cindirês yesterday, called "Abu Hussein al-Qurashi", was a leader in "Ahrar al-Sharqiya" terrorists. pic.twitter.com/XlbcEnkW8q — Rojava Network (@RojavaNetwork) April 30, 2023

¿Que ha pasado con el Estado Islámico?

El Estado Islámico se hizo cargo de grandes extensiones de Irak y Siria en 2014, y su líder en ese momento, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró un califato islámico en un territorio que albergaba a millones.

Pero el Estado Islámico perdió el control del territorio después de las campañas de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en Siria e Irak, así como las fuerzas sirias respaldadas por Irán, Rusia y varios paramilitares.

Los miles de militantes restantes se han escondido en los últimos años en su mayoría en áreas remotas del interior de ambos países, aunque todavía son capaces de llevar a cabo grandes ataques de atropello y fuga.

La coalición liderada por Estados Unidos junto con una alianza liderada por los kurdos conocida como las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) todavía está llevando a cabo redadas contra los funcionarios del Estado Islámico en Siria.

