Ucrania recibe apoyo político de la Comunidad Europea y de la OTAN

En Moldavia inició la segunda cumbre de la Comunidad Europea para una reunión de seguridad, con un mensaje claro de apoyo a Ucrania. En otro frente, la OTAN discute la adhesión de Ucrania a la Organización.

Reunidos más de 40 líderes de la Comunidad Europea

Más de 40 líderes del viejo continente llegaron a Moldavia en una muestra de apoyo a la ex república soviética que solicitó unirse a la Unión Europea, después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Ucrania reitera la petición de unirse a la OTAN

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, reiteró el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN.

A la reunión de los 27 estados miembros de la Unión Europea y otros 20 países europeos, a solo 20 kilómetros del territorio ucraniano, plantea un desafío organizativo y de seguridad para un país de 2.5 millones de habitantes.

Líderes e la OTAN reunidos en Noruega

En otro escenario, los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN discuten la oferta de adhesión de Ucrania mientras se avecina una cumbre decisiva.

Moscú no puede impedir que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, dijo el jefe de la alianza, Jens Stoltenberg, ya que las divisiones entre los aliados sobre la velocidad de la adhesión de Kiev se hicieron evidentes solo unas semanas antes de una cumbre decisiva a mediados de julio en Vilnius.

La adhesión de Ucrania a la OTAN los vincularía a la guerra

La OTAN acordó en 2008 que Ucrania eventualmente se uniría a la alianza, pero hasta ahora los líderes no han tomado medidas, como dar a Kiev un plan de acción de membresía, que establecería un cronograma para acercar a Ucrania al pacto militar.

En la cumbre de Vilnius, los líderes de la OTAN pretenden enviar un fuerte mensaje de apoyo a Kiev. Pero con solo seis semanas para el final, la presión aumenta para que los aliados encuentren un terreno común sobre qué ofrecer exactamente a Ucrania.

Alemania y Estados Unidos cautelosos

Mientras Kiev y sus aliados más cercanos en Europa del Este piden pasos concretos para acercar a Ucrania a la membresía, los gobiernos occidentales como Estados Unidos y Alemania desconfían de cualquier movimiento que pueda acercar a la alianza a la guerra con Rusia.

La seguridad de Ucrania debe estar garantizada cuando termine la guerra, pero los aliados de la OTAN todavía tienen que resolver los detalles de cómo organizar esto, dijo el jueves (1 de junio) el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Esperar a que termine la guerra en Ucrania

"Cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania, debemos asegurarnos de que, cuando termine, tengamos acuerdos creíbles para garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro y romper el ciclo de agresión de Rusia", dijo Stoltenberg luego de una reunión informal.

Evitar que Rusia vuelva atacar a Ucrania

"Los detalles sobre cómo se hará esto, qué tipo de mecanismos: eso queda por decidir, pero la idea de evitar que la historia se repita, evitar que el presidente ruso Vladimir Putin siga siendo capaz de chip lejos de la seguridad europea: ese es el objetivo".