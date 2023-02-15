Ucrania destruye al menos seis globos rusos en su capital

Ucrania afirma que al menos seis globos rusos fueron avistados sobre Kiev, su capital, y la mayoría fueron derribados tras ser atacados por las defensas antiaéreas. Esto fue informado por la administración militar de la capital de Ucrania este miércoles 15 de febrero.

Ucrania añadió que los globos rusos derribados podían llevar reflectores y equipos de reconocimiento, pero no especificó cuándo sobrevolaron la capital, aunque este miércoles se emitieron alertas aéreas en Kiev.

"Según informaciones que ahora se aclaran, se trataba de globos que se desplazan en el aire bajo la propulsión del viento", escribió la administración militar de Ucrania.

Edificios destruidos en Ucrania|GLEB GARANICH/REUTERS

La administración militar del país afirmó que seguramente el objetivo del lanzamiento de los globos rusos era detectar y agotar sus defensas aéreas.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ihnat, dijo que Rusia, que invadió Ucrania en febrero del año 2022, podría estar utilizando globos en un nuevo intento de preservar sus reservas de aviones no tripulados de reconocimiento.

Más tarde confirmó que sonaron sirenas antiaéreas en la capital debido al sobrevuelo de los globos rusos.

Hasta el momento, Rusia no ha comentado nada sobre los informes de los globos.

Ucrania derribó al menos seis globos rusos en Kiev|GLEB GARANICH/REUTERS

Rusia declara avances en campo de batalla

Rusia declaró este miércoles que sus tropas rompieron dos líneas fortificadas de las defensas de Ucrania en el frente oriental. Por su parte, Kiev calificó la situación de esa zona como difícil y pidió una ayuda militar más rápida antes de una previsible ofensiva del Kremlin.

La oficina del presidente Volodímir Zelenski indicó que las fuerzas ucranianas repelieron algunos ataques rusos en Lugansk, pero añadió: "La situación en la región sigue siendo difícil".

Por su parte, el gobernador regional, Serhiy Haidai, afirmó que Rusia está enviando equipamiento pesado y movilizando tropas a Lugansk, pero que las fuerzas de Ucrania siguen defendiendo la región. Los ataques llegan en oleadas desde distintas direcciones, afirmó.