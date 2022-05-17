Liberan a militares y civiles de Ucrania de planta de Azovstal

Ucrania anunció que la misión de combate en la planta de Azovstal, el último foco de resistencia ucrania en la devastada ciudad portuaria tomada por las fuerzas rusas, ha terminado.

Autoridades de Kiev y Moscú llegaron a un acuerdo para permitir la salida de los milicianos que estaban dentro de la zona industrial de Azovstal.

La viceministra de Ucrania de defensa, Hanna Maliar precisó que 53 heridos graves fueron sacados de la planta de Azovstal y trasladados a un centro médico en Novoazovsk y otras 211 personas fueron llevadas a Olenivka a través del corredor humanitario y serán intercambiados por militares rusos.

La ministra externó que siguen en marcha los contactos para liberar al resto de combatientes que permanecen en la acería de la planta de Azovstal. Tres meses después de la invasión, la ciudad quedará en manos rusas. Se desconoce el número exacto de los militares que quedan en la acería.

"Ha sido un día difícil", ha afirmado el presidentede Ucrania Volodímir Zelenski, en su comparecencia televisada diaria. "Pero hoy, como todos los días, el objetivo es salvar a nuestro pueblo y a nuestra gente. Gracias a las acciones de las fuerzas armadas ucranias, el equipo negociador, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Naciones Unidas, esperamos poder salvar la vida de nuestros muchachos".

Al menos 20 civiles muertos en los bombardeos rusos en Donbás, afirma Kiev

Las fuerzas armadas ucranias han afirmado este martes que 20 civiles, entre ellos un niño, han muerto en los bombardeos rusos en las provincias de Donetsk y Lugansk, en la región de Donbas (este de Ucrania). Según un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, 42 edificios residenciales en 25 localidades de la zona, así como una escuela, han sido afectados.

Las autoridades de Ucrania han asegurado este martes que varias personas han muerto y "muchas" han resultado heridas en un ataque con misiles ejecutado por las fuerzas rusas contra la localidad de Desna, situada en la región de Chernihiv, al norte de Ucrania.

El alcalde de Leopolis Andri Sadovi, ha informado en un mensaje en Telegram que se han registrado explosiones en las inmediaciones de la ciudad en una noche en la que también se ha registrado un bombardeo contra una instalación militar en el distrito de Yavoriv, a 50 kilómetros al oeste de la ciudad y muy cerca de la frontera con Polonia.

El gobernador de la región rusa de Kursk, Roman Starovoit, ha denunciado este martes que una localidad de la provincia ha sido alcanzada por disparos de soldados ucranios esta madrugada, aunque no se han producido heridos en el ataque. Tres viviendas y una escuela han sido alcanzadas, según el dirigente regional.

El estado mayor del ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que hasta el momento han muerto "unos 27,900" militares rusos, 200 más que el balance publicado el día anterior.

Unicef alerta de crisis "catastrófica" de desnutrición infantil

La guerra de Ucrania ha causado una fuerte subida de los precios de algunos alimentos básicos, como los cereales, que causarán una crisis "catastrófica" de desnutrición infantil, según Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.

Polonia suavizará los controles veterinarios y añadirá personal de inspección en su frontera con Ucrania en un esfuerzo por aumentar el volumen de exportaciones de cereales ucranios a través de su territorio, según un acuerdo alcanzado entre ambos países del que ha informado el Ministerio de Agricultura de Ucrania.

La Oficina del Fiscal General y la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania han incautado alrededor de 420 millones de dólares de cuentas de empresas chipriotas en Alfa-Bank, cuyos beneficiarios son un oligarca y empresarios rusos, quienes supuestamente intentaron eludir las sanciones a través de empresas fantasma, según informa el diario Kyiv Independent.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado este lunes que su país no apoyará la entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, argumentando que estos países "se han convertido en hospedaje de terroristas.

