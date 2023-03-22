Uganda aprueba ley que convierte en delito ser gay

En Uganda se aprobó un proyecto de ley que socava los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI, ya que propone penalizar a quienes se identifican como gays, trans o lesbianas.

Human Rights Watch señaló que esta es la primera ley en prohibir a las personas identificarse como lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer, por lo que ahora se enfrentarán a la discriminación legal y violencia colectiva.

Los partidarios del nuevo proyecto de ley en Uganda aseguraron que es necesario castigar a los gays, por considerarlo una “amenaza a los valores tradicionales” de un país conservador.

La ley también prohíbe las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la promoción y complicidad en la homosexualidad, así como la conspiración para participar en la homosexualidad.

Actualmente, 30 países africanos. incluido Uganda, prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo.

|Reuters

Uganda castigará con pena de muerte a los gays

La nueva ley de Uganda propone severos castigos para las personas homosexuales, dependiendo del “nivel de delito”. Lo que consideren homosexualidad agravada será casticado con pena de muerte y el sexo gay será catigado con cadena perpetua.

La homosexualidad agravada implica el sexo gay con "víctimas" menores de 18 años o cuando el perpetrador es VIH positivo, entre otras categorías, de acuerdo con la ley.

El proyecto de ley contra las personas LGBTI se enviará al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, para que se convierta en ley. Museveni se ha opuesto a los derechos LGBTQ y firmó una ley anti-LGBTQ en 2013 que provocó la condena y sanciones de los países occidentales antes de que un tribunal nacional la anulara por motivos de procedimiento.

Activistas condenan ley antigay en Uganda

Varios activistas en Uganda condenaron el proyecto de ley que condena y convierte en delito identificarse como gay, trans o lesbiana.

Frank Mugisha, un defensor de la comunidad LGBT en Uganda , dijo a Reuters que los afectados por el proyecto de ley estarían preocupados por las severas sanciones, la cual incluye la pena de muerte. Mugisha agregó que los activistas acudirán a los tribunales y desafiarán esta ley.

