Un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol y le impuso 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia.

De acuerdo con la información difundida por la representación legal de la cantante, el video dado a conocer el pasado 2 de noviembre de 2026 no corresponde con el pronunciamiento aprobado por el órgano judicial, cuyo contenido quedó firme y constituye cosa juzgada.

“El juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano (...) Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado”, explicó el equipo legal.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia



Equipo legal de Sasha Sokol informa:

El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en… pic.twitter.com/mLqPRCm2dR — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

Lejos de apegarse al texto ordenado, la grabación difundida por el productor altera el fondo de la reparación al sustituir el reconocimiento explícito de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que sugieren un vínculo entre iguales.

El juzgado también ordenó retirar el video publicado y reiteró que la disculpa no es una concesión voluntaria del demandado, sino un derecho de la cantante derivado de una resolución ratificada por la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Omisión del protocolo judicial y antecedentes de desacato

La defensa de Sasha Sokol advirtió que Luis de Llano también desatendió el procedimiento fijado por el tribunal para prevenir una nueva revictimización, ya que la grabación debía entregarse primero al juzgado, ser revisada por la cantante y contar con autorización judicial antes de su difusión pública.

Asimismo, recordaron que el productor tiene prohibido referirse a ella públicamente fuera de los términos exactos ordenados por la autoridad.

Ante el video publicado por Luis de Llano el 2 de noviembre de 2026, la representación legal de Sasha Sokol informa:



1. Incumplimiento de la sentencia.



La justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano y… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 6, 2026

El caso suma casi cinco años de litigio civil tras la denuncia pública de Sokol sobre el abuso ocurrido cuando ella tenía 14 años y él 39.

Ante la reiterada inobservancia de las órdenes del tribunal, ya se habían aplicado medidas de apremio previas, entre ellas multas y un arresto ejecutado el 2 de septiembre de 2026.

Frente a este nuevo desacato, la cantante anunció que sumó a Zinser y Asociados como su equipo jurídico en materia penal para exigir el cumplimiento íntegro de lo ordenado.