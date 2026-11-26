¡Ya casi es diciembre! Después del último puente de noviembre, los estudiantes de educación básica se preparan para la recta final del año antes de las vacaciones de invierno. Si quieres saber si este viernes 27 de noviembre habrá clases, cuándo deberán regresar a los salones y qué día comienza el próximo periodo de descanso, consulta lo que establece el calendario oficial de la SEP.

¿Hay clases el viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes 27 de noviembre no habrá clases para los estudiantes de educación básica debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que disfrutarán de un día más de descanso. Los estudiantes descansarán viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Las actividades escolares se reanudarán con normalidad el próximo lunes 30 de noviembre, cuando los alumnos de todos los grados deberán regresar a las aulas.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2026?

¿Ya quieres salir de vacaciones? Toma nota: de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre de 2026 y terminarán el martes 5 de enero de 2027.

Sin embargo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles también está marcado como día de suspensión de labores de docentes. Entonces los estudiantes descansarán 14 días sin contar los fines de semana.

¿Cuándo es el primer puente escolar del año? Aparte, el primer puente de enero 2027, será el viernes 29 como parte del Consejo Técnico, lo que junto con el sábado 30 y domingo 31 forma el primer descanso de fin de semana largo marcado en ese primer mes del año.