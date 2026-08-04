Un adolescente de 13 años construye una minicasa de $1.500 dólares en su patio

Un estudiante de secundaria de 13 años llamado Luke Thill construyó su propia casita de ocho metros cuadrados (89 pies cuadrados) en el patio de su familia en Dubuque, Iowa.

El joven pagó todo el presupuesto de 1.500 dólares ahorrando de sus trabajos de jardinería y tareas domésticas para sus vecinos, terminó le diseñarla y construirla tras un año de trabajo en la propiedad familiar.

La iniciativa surgió luego de que Luke Thill investigara proyectos de arquitectura modular en la plataforma YouTube, decidiendo emprender el proyecto bajo la supervisión de sus padres, Greg Thill y Angie Thill. La familia estableció como condición previa que el niño fuera el único responsable de financiar el proyecto, administrar los materiales de reciclaje y coordinar la ejecución dentro de los límites presupuestarios acordados.

Hizo trueque de servicios y aprendió a construir

Para cubrir todos los detalles técnicos de su casa, Luke Thill hizo trueque de servicios con profesionales de su comunidad local en Dubuque. El adolescente limpió el garaje de un electricista profesional a cambio de enseñarle a instalar el cableado del inmueble, mientras que realizó labores de corte de césped para un instalador de alfombras que le ayudó con el revestimiento de los pisos interiores del espacio.

El interior de la minicasa cuenta con un área de descanso, televisor, minibar, escritorio plegable e iluminación eléctrica. La familia del menor colaboró de manera puntual en aspectos de montaje pesado y decoración de interiores, logrando que más del 75 % de los insumos y revestimientos utilizados provinieran de materiales recuperados o donados por vecinos del sector.

Hasta lo invitaron a dar una conferencia

sLa experiencia fue documentada paso a paso por Luke Thill en su canal personal de YouTube, con el objetivo de motivar a otros jóvenes a desarrollar proyectos de construcción a pequeña escala sin importar la edad. A raíz de la viralización de su caso, el estudiante fue convocado como conferencista en la cumbre regional de viviendas modulares en Iowa, donde compartió detalles técnicos sobre el proceso de edificación sustentable.

Tras concluir la primera vivienda, el joven inició la planificación de un remolque tipo "teardrop" junto a su hermano gemelo Cole Thill. Asimismo, confirmó su intención de diseñar una minicasa de mayor escala en los próximos años para utilizarla como residencia permanente una vez que alcance la mayoría de edad.