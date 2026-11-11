¡No caigas en trampa! Abrir la bandeja de entrada y encontrar un correo electrónico urgente por parte de tu banco podría parecer algo inocente; sin embargo, podría tratarse de una trampa que podría dejarte sin dinero; te compartimos el modus operandi, las señales para identificarlo y todo lo que debes saber.
Se hacen pasar por tu banco: ¿Cómo funciona la estafa por correo electrónico falso en México?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), alertó que este peligroso fraude digital está diseñado para engañar a los usuarios y vaciar sus cuentas, pero ¿cómo operan?
Por lo general, los estafadores se hacen pasar por bancos, copiando los logotipos y formatos de las instituciones financieras para engañarte.
Al hacer clic los usuarios son redirigidos a sitios web falsos donde se solicitan datos confidenciales como contraseñas, NIP o números de tarjeta.
🚫💻🧐 Phishing, ¿cómo funciona este tipo de fraude y qué puedes hacer para protegerte? https://t.co/0Z6S7xPVB3— CONDUSEF (@CondusefMX) November 5, 2024
Señales para identificar un correo bancario falso
Estas son algunas señales de alerta para identificar correos electrónicos falsos, mejor conocidos como ‘Phishing’.
- Llegada de correo masivos
- Utilizan la imagen oficial de alguna institución financiera u otra empresa formal
- Solicitan a la víctima datos personales y financieros
- Aseguran que hay algo mal con las cuentas bancarias de las víctimas, por lo que se requiere actualizar la información
- Proporcionan un enlace falso en el que al dar clic, los ciberdelincuentes podrán robas los datos personales y financieros de las y los usuarios
🚫💻🧐 Phishing, ¿cómo funciona este tipo de fraude y qué puedes hacer para protegerte? https://t.co/0Z6S7xPVB3— CONDUSEF (@CondusefMX) November 5, 2024
¿Cómo evitar ser víctima de estafas por correo electrónico?
- No dar datos personales por teléfono, correo electrónico o mensaje de Whatsapp o SMS.
- Nunca compartir datos personales en redes sociales como cuentas bancarias.
- Siempre se debe verificar la reputación de las tiendas en línea, así como los vendedores.
- Evita poner tus datos personales en computadoras de uso compartido, además no olvides de no cerrar la sesión de tus cuentas después de utilizarlas.
- Cuando recibas enlaces por correo electrónico o mensaje de Whatsapp o SMS verifica el remitente, si te sientes inseguro, es mejor no dar clic.