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¿Un correo electrónico puede dejarte sin dinero en tu cuenta? La estafa que imita a tu banco para vaciar tus ahorros

El robo de datos por internet está a la orden del día. Alertan por correos electrónicos falsos para robar tu dinero; las señales para identificarlo.

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡No caigas en trampa! Abrir la bandeja de entrada y encontrar un correo electrónico urgente por parte de tu banco podría parecer algo inocente; sin embargo, podría tratarse de una trampa que podría dejarte sin dinero; te compartimos el modus operandi, las señales para identificarlo y todo lo que debes saber.

Se hacen pasar por tu banco: ¿Cómo funciona la estafa por correo electrónico falso en México?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), alertó que este peligroso fraude digital está diseñado para engañar a los usuarios y vaciar sus cuentas, pero ¿cómo operan?

Por lo general, los estafadores se hacen pasar por bancos, copiando los logotipos y formatos de las instituciones financieras para engañarte.

Al hacer clic los usuarios son redirigidos a sitios web falsos donde se solicitan datos confidenciales como contraseñas, NIP o números de tarjeta.

Señales para identificar un correo bancario falso

Estas son algunas señales de alerta para identificar correos electrónicos falsos, mejor conocidos como ‘Phishing’.

  •  Llegada de correo masivos 
  • Utilizan la imagen oficial de alguna institución financiera u otra empresa formal 
  • Solicitan a la víctima datos personales y financieros
  • Aseguran que hay algo mal con las cuentas bancarias de las víctimas, por lo que se requiere actualizar la información
  • Proporcionan un enlace falso en el que al dar clic, los ciberdelincuentes podrán robas los datos personales y financieros de las y los usuarios

¿Cómo evitar ser víctima de estafas por correo electrónico?

  • No dar datos personales por teléfono, correo electrónico o mensaje de Whatsapp o SMS.
  • Nunca compartir datos personales en redes sociales como cuentas bancarias.
  • Siempre se debe verificar la reputación de las tiendas en línea, así como los vendedores.
  • Evita poner tus datos personales en computadoras de uso compartido, además no olvides de no cerrar la sesión de tus cuentas después de utilizarlas.
  • Cuando recibas enlaces por correo electrónico o mensaje de Whatsapp o SMS verifica el remitente, si te sientes inseguro, es mejor no dar clic.
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