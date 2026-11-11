¡No caigas en trampa! Abrir la bandeja de entrada y encontrar un correo electrónico urgente por parte de tu banco podría parecer algo inocente; sin embargo, podría tratarse de una trampa que podría dejarte sin dinero; te compartimos el modus operandi, las señales para identificarlo y todo lo que debes saber.

Se hacen pasar por tu banco: ¿Cómo funciona la estafa por correo electrónico falso en México?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), alertó que este peligroso fraude digital está diseñado para engañar a los usuarios y vaciar sus cuentas, pero ¿cómo operan?

Por lo general, los estafadores se hacen pasar por bancos, copiando los logotipos y formatos de las instituciones financieras para engañarte.

Al hacer clic los usuarios son redirigidos a sitios web falsos donde se solicitan datos confidenciales como contraseñas, NIP o números de tarjeta.

🚫💻🧐 Phishing, ¿cómo funciona este tipo de fraude y qué puedes hacer para protegerte? https://t.co/0Z6S7xPVB3 — CONDUSEF (@CondusefMX) November 5, 2024

Señales para identificar un correo bancario falso

Estas son algunas señales de alerta para identificar correos electrónicos falsos, mejor conocidos como ‘Phishing’.

Llegada de correo masivos

Utilizan la imagen oficial de alguna institución financiera u otra empresa formal

Solicitan a la víctima datos personales y financieros

Aseguran que hay algo mal con las cuentas bancarias de las víctimas, por lo que se requiere actualizar la información

Proporcionan un enlace falso en el que al dar clic, los ciberdelincuentes podrán robas los datos personales y financieros de las y los usuarios

🚫💻🧐 Phishing, ¿cómo funciona este tipo de fraude y qué puedes hacer para protegerte? https://t.co/0Z6S7xPVB3 — CONDUSEF (@CondusefMX) November 5, 2024

¿Cómo evitar ser víctima de estafas por correo electrónico?