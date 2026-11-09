Una nueva amenaza de ciberseguridad pone en riesgo a miles de usuarios al suplantar la identidad de Google. Con un mecanismo sofisticado y difícil de detectar a simple vista, este fraude busca apoderarse de tus contraseñas, correos e información personal; te compartimos el modus operandi.

¿Cómo funciona el nuevo engaño que suplanta a Google?

La estafa comienza, cuando el usuario recibe una alerta desde la supuesta dirección oficial de Google, notificándote que alguien ha creado una nueva contraseña para intentar entrar en tu cuenta.

Al pulsar el botón, te llevará a una página idéntica a la de Google, incluso ponen el captcha de “I’m not robot”; sin embargo, todo es una trampa.

Con una sofisticada herramienta los ciberdelincuentes crean un sitio web falso para que los usuarios coloquen su correo electrónico, contraseña y datos personales.

Señales de alerta para identificar la estafa de Google

Para identificar una estafa o suplantación de identidad que utiliza la imagen de Google es importante prestar atención a las siguientes señales de alerta:

Mucha prisa: Te exigen actuar de inmediato o amenazan con cerrar tu cuenta.

Te exigen actuar de inmediato o amenazan con cerrar tu cuenta. Piden datos: Te solicitan contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.

Te solicitan contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios. Enlaces falsos: Las direcciones web tienen letras cambiadas o no son las oficiales de Google.

Las direcciones web tienen letras cambiadas o no son las oficiales de Google. Descargas raras: Te piden instalar aplicaciones o archivos sospechosos para “arreglar” un problema.

Te piden instalar aplicaciones o archivos sospechosos para “arreglar” un problema. Mala ortografía: El mensaje tiene errores de redacción o parece una traducción automática.

¿Cómo proteger tu cuenta y evitar el robo de información en México?