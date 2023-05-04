Una estrella absorbió un planeta del tamaño de Júpiter: “Será el destino de la Tierra”

Un momento histórico sucedió para un grupo de astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Harvard y Caltech, entre otros, pues el pasado miércoles 3 de mayo, se dio a conocer que pudieron observar el momento en que una estrella "se comió" a un planeta del tamaño de Júpiter en nuestra propia Galaxia.

A través de un estudio publicado por la revista Nature, los científicos explicaron que el suceso se registró a unos 12 mil años luz de distancia, cerca de la constelación Aquila y dentro de la Vía Láctea, donde vieron el estallido de una estrella que "se volvió más de 100 veces más brillante en solo 10 días" y que, posteriormente, fue seguido de una señal fría y duradera.

De acuerdo con el reporte compartido por el MIT, esta combinación es resultado del momento en que una estrella engulle a un planeta, algo que nunca se había observado "en vivo", pues anteriormente ya habían tenido registro de planetas que acababan de ser absorbidos o con ese pronóstico a futuro.

Los científicos estiman que probablemente fue un mundo caliente del tamaño de Júpiter que se acercó en espiral, luego fue atraído hacia la atmósfera de la estrella moribunda y, finalmente, hacia su núcleo MIT News

Una estrella se comió un planeta en nuestra galaxia del tamaño de Júpiter|Unsplash

Asemejan la absorción con el fin del mundo: "Estamos viendo el futuro de la Tierra"

Entre el análisis especializado de los datos observados por los astrónomos, resaltó el momento en que colocaron este escenario como uno muy similar al que sufrirá la Tierra en el futuro, ya que esto es algo que sucede cuando una gran estrella llega al final de sus días: se expande a tal magnitud antes de apagarse, que consume estrellas y planetas cercanos.

El autor principal del informe, Kishalay De, aseguró que "estamos viendo el futuro de la Tierra", pues ahondó en que "si alguna otra civilización nos estuviera observando desde 10.000 años luz de distancia mientras el sol engullía la Tierra, verían que el sol brillaba repentinamente a medida que expulsaba algo de material", tal como observaron los científicos.

Esto fue resultado de un análisis de más de dos años, pues el suceso ocurrió en 2020 y, desde entonces, observaron el comportamiento a su alrededor. Fue así como determinaron, mediante datos extraídos por el telescopio espacial infrarrojo de la NASA, NEOWISE, que la explosión fue concordante a la fusión de una masa de 1/1000 del Sol, justo la dimensión de Júpiter.

