En una casa de la colonia Cerradas del Parque, al oriente de Ciudad Juárez, los gritos de un niño alertaron a una vecina. Lo que parecía una situación extraña terminó con el rescate de dos pequeños y la detención de sus padres.

La mujer escuchó los llamados de auxilio en la parte trasera de su domicilio y decidió comunicarse al 911. Cuando policías municipales llegaron al lugar, subieron a la azotea de la vivienda para revisar de dónde provenían los gritos.

Desde ahí descubrieron que, en el patio de una propiedad contigua, había un niño de apenas cuatro años encerrado en una jaula de malla ciclónica.

Los agentes ingresaron y rescataron al pequeño. Durante la intervención también aseguraron a su hermano, de tres años, y detuvieron a sus padres, identificados como Salvador “N”, de 44 años, y Kenia Karina “N”, de 32.

¿Por qué estaban encerrados los niños en Ciudad Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes, los menores habrían contado a las autoridades que sus padres los encerraban en el patio donde permanecían los perros.

Tras el rescate, ambos pequeños quedaron bajo resguardo del Departamento de Trabajo Social, mientras que los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para determinar su situación legal.

El caso deberá ser investigado para esclarecer las condiciones en las que vivían los niños y establecer las posibles responsabilidades de sus padres.

¿Cuántos casos de maltrato infantil hay en México?

La violencia contra niñas y niños sigue siendo un problema grave en México. De acuerdo con los Registros de Lesiones de la Secretaría de Salud, retomados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 se contabilizaron 31 mil 578 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años atendidos en hospitales por violencia familiar o no familiar.

De ese total, 62.9% correspondió a violencia familiar. Además, 35.2% de las víctimas atendidas sufrió violencia sexual y 32.2% violencia física.

Las cifras reflejan que las agresiones contra la infancia no ocurren únicamente en espacios públicos: también pueden presentarse dentro de los hogares, precisamente donde niñas y niños deberían encontrar protección.