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¿Hiciste el examen de control de la UNAM? Así puedes consultar los resultados de ingreso a licenciatura 2026

¿Hiciste el examen de control de la UNAM? Ya puedes consultar los resultados de licenciatura 2026. Te decimos dónde, cómo y los documentos debes descargar si fuiste seleccionado.

UNAM resultados examen control 2026: dónde y cómo consultar si fuiste seleccionado a licenciatura
UNAM resultados examen control 2026: dónde y cómo consultar si fuiste seleccionado a licenciatura|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

¡Prepara la mochila y los útiles! La UNAM ya publicó este viernes los resultados del Examen de Control Presencial, correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027. A partir de esta noche, las y los aspirantes pueden consultar sus resultados en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar.

Para este ciclo, la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso: 28 mil 151 mediante Pase Reglamentado y 20 mil 923 por concurso de selección. Las actividades para las y los seleccionados iniciarán el próximo lunes.

Esta es la liga para consultar los resultados del examen de la UNAM

A partir de esta noche, las y los aspirantes pueden consultar si fueron seleccionados a través de la página de la Dirección General de Admisión Escolar (DGAE).

Para revisar los resultados, debes ingresar a la página de la DGAE (https://www.dgae.unam.mx/), entrar al apartado "Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura" y posteriormente seleccionar "Resultados Examen de Control 2026".

Pasos para conocer los resultados de la UNAM

Cuando estés dentro del portal de la DGAE, con tu número de folio, las personas aspirantes podrán acceder a "Tu Sitio". En caso de haber sido seleccionado, ahí encontrarás una liga para descargar documentos importantes, entre ellos la carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

Para el ciclo escolar 2026-2027/I, la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso a licenciatura.

De esta cifra, 28 mil 151 ingresarán mediante el Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 lo harán a través del concurso de selección.

Además, la UNAM también recomendó a los aspirantes seleccionados consultar la página de la facultad o escuela a la que fueron asignados, ya que ahí podrán conocer los siguientes pasos para completar sus trámites y las actividades de recepción y bienvenida.

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