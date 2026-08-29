¿Hiciste el examen de control de la UNAM? Así puedes consultar los resultados de ingreso a licenciatura 2026

¡Prepara la mochila y los útiles! La UNAM ya publicó este viernes los resultados del Examen de Control Presencial, correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027. A partir de esta noche, las y los aspirantes pueden consultar sus resultados en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar.

Para este ciclo, la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso: 28 mil 151 mediante Pase Reglamentado y 20 mil 923 por concurso de selección. Las actividades para las y los seleccionados iniciarán el próximo lunes.

Esta es la liga para consultar los resultados del examen de la UNAM

A partir de esta noche, las y los aspirantes pueden consultar si fueron seleccionados a través de la página de la Dirección General de Admisión Escolar (DGAE).

Para revisar los resultados, debes ingresar a la página de la DGAE (https://www.dgae.unam.mx/), entrar al apartado "Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura" y posteriormente seleccionar "Resultados Examen de Control 2026".

#BoletínUNAM La UNAM da a conocer los resultados del Examen de Control Presencial > https://t.co/EFvApiEBtm pic.twitter.com/b4ETUolULP — UNAM (@UNAM_MX) August 29, 2026

Pasos para conocer los resultados de la UNAM

Cuando estés dentro del portal de la DGAE, con tu número de folio, las personas aspirantes podrán acceder a "Tu Sitio". En caso de haber sido seleccionado, ahí encontrarás una liga para descargar documentos importantes, entre ellos la carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

Para el ciclo escolar 2026-2027/I, la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso a licenciatura.

De esta cifra, 28 mil 151 ingresarán mediante el Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 lo harán a través del concurso de selección.

Además, la UNAM también recomendó a los aspirantes seleccionados consultar la página de la facultad o escuela a la que fueron asignados, ya que ahí podrán conocer los siguientes pasos para completar sus trámites y las actividades de recepción y bienvenida.