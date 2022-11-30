Unesco nombra a la baguette de Francia patrimonio cultural

La baguette, el popular pan de Francia, fue nombrado patrimonio cultural de las Naciones Unidas (Unesco), lo que llenó de orgullo a los panaderos franceses, quienes agregaron que no podían estar más felices con la noticia.

Este 30 de noviembre la Unesco votó a favor de incluir el “sabor artesanal y la cultural del pan baguette” en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual ya incluye alrededor de 600 tradiciones de 130 países.

"Señoras y señores, eso es todo, estamos en la UNESCO (Lista del Patrimonio Cultural Mundial), ha sido reconocido", dijo el profesor de la escuela culinaria de Ferrandi, Christophe Moussu.

Aunque el consumo de baguette ha disminuido en las últimas décadas, Francia todavía produce alrededor de 16 millones de panes por día, es decir, casi 6 mil millones de baguettes al año, según una estimación de Fiducial de 2019.

“Ha sido reconocido por todos, para el mundo entero. Se siente un poco raro que esta baguette, de esta forma, salir todos los días a comprar esta baguette en la panadería. Estoy muy feliz”, indicó el profesor Christophe Moussu.

Una baguette, que significa "varita" o "bastón", se vende por alrededor de 1 euro (equivalente a 20 pesos mexicanos) cada una.

|Reuters

¿Qué es la baguette de Francia?

La baguette es una hogaza de pan alargada y esponjosa con una corteza crujiente, es un símbolo de Francia en todo el mundo y ha sido una parte central de la dieta francesa durante al menos 100 años.

La baguette es elaborada únicamente con harina, agua, sal y levadura, la masa de baguette debe reposar de 15 a 20 horas a una temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados (39 a 43 grados Fahrenheit), según la Confederación Francesa de Panaderos, que lucha para proteger su mercado de panaderías industriales.

Pero si los ingredientes son siempre los mismos, cada panadería tiene su propio estilo sutil, y cada año se realizan concursos a nivel nacional para encontrar la mejor baguette del país.

