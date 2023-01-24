UNICEF pide apoyo para niños en Ucrania o desplazados tomen clases

La guerra en curso en Ucrania ha interrumpido la educación de más de cinco millones de niños, advirtió hoy UNICEF, y pidió un mayor apoyo internacional para garantizar que los niños no se queden atrás.

El impacto de 11 meses de conflicto solo agrava los dos años de aprendizaje perdido debido a la pandemia de COVID-19 y más de 8 años de guerra para los niños en el este de Ucrania.

"Las escuelas y los entornos educativos para la primera infancia brindan una sensación crucial de estructura y seguridad a los niños, y perder el aprendizaje podría tener consecuencias para toda la vida", dijo Afshan Khan, Director Regional de UNICEF para Europa y Asia Central. "No hay botón de pausa. No es una opción simplemente posponer la educación de los niños y volver a ella una vez que se hayan abordado otras prioridades, sin arriesgar el futuro de toda una generación".

Ataques de Rusia han dañado o destruido escuelas

El uso continuo de armas explosivas, incluso en áreas pobladas, ha significado que miles de escuelas, jardines de infancia u otras instalaciones educativas en todo el país hayan sido dañados o destruidos.

Al mismo tiempo, muchos padres y cuidadores son reacios a enviar a los niños a la escuela por motivos de seguridad.

Dentro de Ucrania, UNICEF está trabajando con el Gobierno para ayudar a que los niños vuelvan a aprender, en las aulas cuando se considere seguro y a través de alternativas en línea o basadas en la comunidad si el aprendizaje en persona no es posible.

Apagones generalizados en Ucrania

Si bien más de 1.9 millones de niños accedían a oportunidades de aprendizaje en línea y 1.3 millones de niños se inscribieron en una combinación de presencial y en línea, los recientes ataques contra la electricidad y otras infraestructuras energéticas a Ucrania, han provocado apagones generalizados y han dejado a casi todos los niños en Ucrania sin acceso sostenido a la electricidad, lo que significa que incluso asistir a clases virtuales es un desafío continuo.

Situación fuera de Ucrania también es preocupante

La situación fuera de Ucrania también es preocupante, ya que se estima que 2 de cada 3 niños refugiados ucranianos no están actualmente inscritos en el sistema educativo del país de acogida. Hay varios factores detrás de esto, incluida la capacidad educativa extendida y el hecho de que, al comienzo de la crisis y durante todo el verano, muchas familias de refugiados optaron por el aprendizaje en línea, en lugar de asistir a las escuelas locales, ya que esperaban poder regresar a casa, rápidamente.

"UNICEF continuará trabajando con el Gobierno de Ucrania y los gobiernos de los países anfitriones para brindar soluciones que ayuden a los niños en áreas de conflicto y a aquellos que han sido desplazados de sus hogares a continuar su educación", dijo Khan.

UNICEF pide el fin de los ataques a Ucrania

Dentro de Ucrania, UNICEF pide el fin de los ataques a las instalaciones educativas y otros bienes civiles, incluida la infraestructura energética de la que dependen los niños y las familias.

También pedimos un mayor apoyo para garantizar que los niños tengan acceso a materiales y suministros de aprendizaje fuera de línea para garantizar que continúen aprendiendo y puedan permanecer conectados con sus compañeros y maestros; así como el apoyo al plan de recuperación de Ucrania y los esfuerzos para reconstruir y rehabilitar escuelas y preescolares.

Integrar a los niños desplazados a la escuela

En los países de acogida de refugiados, UNICEF pide que se priorice la integración de los niños refugiados ucranianos en los sistemas educativos nacionales en todos los niveles educativos, especialmente en la educación de la primera infancia y la educación primaria, con maestros calificados, materiales de aprendizaje y espacios disponibles para apoyar su aprendizaje cara a cara. Afrontar el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar.

Es importante que las autoridades pertinentes identifiquen y superen las barreras normativas y administrativas que dificultan el acceso de los niños a la educación formal en todos los niveles y proporcionen información clara y accesible a las familias de refugiados.

Cuando el acceso al sistema educativo no se puede garantizar de inmediato, UNICEF pide que se proporcionen múltiples vías de aprendizaje, especialmente para los niños en edad de asistir a la escuela secundaria.

