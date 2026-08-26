Solo el 3% queda para operar: universidades advierten rezago por falta de recursos

Rectores de 35 universidades públicas estatales acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar un incremento en el presupuesto destinado a la educación superior en 2027.

La petición ocurre en medio de una crisis financiera que, advirtieron, está llevando a las instituciones a operar con infraestructura rezagada, laboratorios desactualizados y bibliotecas con acervos cada vez más limitados.

Mientras los rectores pidieron más recursos para ampliar la matrícula y otorgar becas, desde Morena se recordó el caso de la llamada Estafa Maestra.

Universidades advierten que el presupuesto ya no alcanza

Durante la presentación de sus estados financieros correspondientes a 2025 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, los rectores expusieron la complicada situación que enfrentan las universidades públicas estatales.

#Universidades públicas estatales piden más #presupuesto para 2027.



Rectores de 35 instituciones advirtieron ante la Cámara de Diputados que no cuentan con recursos suficientes para ampliar la matrícula ni otorgar más #becas.



Señalan que 97% de su presupuesto se destina a… pic.twitter.com/O08qV78ih3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Uno de los datos más preocupantes tiene que ver con el destino del dinero, de acuerdo con lo expuesto, el 97% del presupuesto se destina al pago de la nómina.

Esto deja apenas un 3% para comprar equipo, material didáctico y cubrir labores administrativas.

“El déficit presupuestal que vivimos nos ha obligado a las universidades a operar con infraestructura que se ve cada vez más rezagada, laboratorios desactualizados y bibliotecas con un acervo limitado”, expusieron.

Las instituciones también advirtieron que, bajo estas condiciones, no pueden ampliar su matrícula ni ofrecer suficientes becas a estudiantes de bajos recursos.

La falta de dinero podría dejar a jóvenes fuera de las aulas

Los rectores alertaron que la crisis presupuestal puede tener consecuencias directas para miles de estudiantes y es que la falta de recursos limita la posibilidad de abrir nuevos espacios y atender la creciente demanda de jóvenes que buscan continuar con sus estudios.

La preocupación llega en un momento en el que se habla constantemente de ampliar las oportunidades educativas.

Morena recuerda la Estafa Maestra ante petición de más presupuesto

La solicitud de mayores recursos también generó cuestionamientos desde Morena, entonces, el diputado Arturo Hernández Tapia recordó los malos manejos relacionados con la Estafa Maestra.

El caso involucró a algunas instituciones educativas en un entramado de presunto desvío de recursos públicos.