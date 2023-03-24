Extraterrestres podrían esconderse en Urano: Científicos exponen pruebas de 1986

Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar, podría esconder vida extraterrestre en al menos dos de las lunas que orbitan a su alrededor. Así lo reveló un grupo de científicos de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, quienes afirmaron tener pruebas contundentes de la existencia de océanos en la profundidad de los satélites naturales, lo que sería sinónimo de tener vida escondida.

De acuerdo con un nuevo análisis a la evidencia recolectada por la sonda Voyager 2 en 1986, se concluyó que el material existente en lo profundo de las lunas es expulsado al espacio como si se tratara de un volcán. Así lo comunicaron los académicos para el Daily Star del Reino Unido, donde explicaron que los resultados fueron gracias a una revisión de datos magnéticos y de radiación por el equipo de física aplicada de la Universidad.

"El plasma es un gas con carga eléctrica que puede manifestarse en una variedad de formas, incluido un rayo", mencionó la publicación británica, lo que sería pie para concluir que la medición de partículas energéticas es un posible precursor de un mundo oceánico en Urano.

Urano es el tercer planeta más grande del Sistema Solar: Dos de sus lunas podrían tener océanos y vida extraterrestre|Unsplash

¿Hay vida extraterrestre en otros planetas del Sistema Solar?

De acuerdo con los principales científicos de la investigación, los datos recabados se asemejan a dos lunas oceánicas en Saturno y Júpiter, las primeras que fueron confirmadas por la NASA, pues consideran que estos son los lugares más probables para encontrar vida extraterrestre en nuestro Sistema Solar.

A pesar de que Ian Cohen, principal académico implicado en el análisis de la Universidad John Hopkins, no ha sido capaz de identificar la fuente de las partículas de plasma en las dos lunas de Urano, considera que en este momento hay un 50% de posibilidades de encontrar vida fuera de nuestro planeta Tierra.

Los datos son consistentes con el potencial muy emocionante de que haya una luna oceánica activa allí Ian Cohen, Universidad John Hopkins

Nuestro planeta #Tierra, al contar con un eje de rotación inclinado, tiene la ventaja de contar con estaciones... ¡que no tienen planetas como #Júpiter y #Urano!@FierroGossman nos habla al respecto en #CienciaConJulieta pic.twitter.com/eYFN3iJ4wL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

¿Qué significa que existan océanos en lunas de Urano?

Años atrás, Benjamin Weiss, científico planetario del Instituto de Tecnología de Massachusetts, afirmó que las lunas oceánicas muestran evidencia de "criovolcanismo", algo que sucede al momento en que el material líquido y en forma de vapor debajo de la superficie se escapa y se congela al golpear las bajas temperaturas del espacio.

El gran problema es atravesar la gruesa corteza de hielo en la superficie por lo frío del espacio en esa zona, tanto en Urano como en las lunas oceánicas de planetas más cercanos como Júpiter y Saturno; sin embargo, se sostienen como candidatos sólidos para albergar mundos habitables de vida y células extraterrestres.

"Si hay agua líquida allí y es un poco salada como el agua del océano en la Tierra, entonces puede ser conductora, lo que significa que las corrientes pueden fluir en ella", aseguró el científico.

