Vacuna, la palabra del año 2021: diccionario Merriam-Webster

El diccionario estadunidense Merriam-Webster, reportó que "vacuna" es la palabra del año 2021, esto luego de registrar un significativo interés en el término que superó la dimensión médica luego de dominar el debate social en medio de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19.

A través de una publicación en su sitio web, Merriam-Webster señaló que "Pocas palabras pueden expresar tanto en un período de tiempo".

Conforme al emblemático diccionario, la palabra vacuna ha significado mucho más que medicina en 2021. Para muchos, ha simbolizado un posible regreso a la vida prepandémica, sin embargo también ha estado en el centro de los debates sobre la elección personal, la afiliación política, las regulaciones laborales, la seguridad escolar, la desigualdad en la atención médica y muchos otros.

The word ‘vaccine’

- saw a 601% increase in lookups this year over last.

- had continual spikes of attention through the year.

- was about much more than medicine in 2021.



‘Vaccine’ is our 2021 #WordOfTheYear.https://t.co/i7QlIv15M3 — Merriam-Webster (@MerriamWebster) November 29, 2021

Desde el primer reporte de la enfermedad en China, ocurrido en diciembre de 2019, el SARS-CoV-2, virus causante de Covid-19, ha provocado al menos 5.1 millones de decesos en todo el mundo, dando paso a un desarrollo acelerado de un nuevo tipo de inmunizaciones, las vacunas de ARN mensajero, ARNm.

Vacuna, para muchos ha significado el regreso a la vida cotidiana

El diccionario estadunidense Merriam-Webster, señaló que desde el pasado mes de mayo se dedicó a revisar y ampliar la definición de la palabra "vacuna", con la finalidad de poder incorporar la nueva tecnología que desencadena la respuesta inmune en el cuerpo humano.

Cabe recordar que las primeras dosis de vacuna contra Covid-19 se comenzaron a aplicar en Estados Unidos desde diciembre del año 2020 y para inicios de 2021, la unión americana ya había lanzado una campaña de inmunización masiva.

Búsquedas de la palabra "vacuna" en internet, aumentaron más de 600 por ciento

Merriam-Webster señaló que este 2021, las búsquedas en internet de la palabra vacuna aumentaron un 601 por ciento con respecto al año 2020, sin embargo, "la prominencia de la palabra en nuestras vidas" es aún más evidente al comparar 2021 con 2019, cuando las consultas se incrementaron tan solo en un 1.048 por ciento .

‼️ COVID-19 Boosters & Vaccines for Kids 5+ and Adults ‼️

11-3 on Dec 4. No ID required, language interpretation available.

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¡¡Refuerzos y vacunas contra el COVID-19 para Niños 5+ y Adultos!! 11-3 el 4 de diciembre. No se requiere ID, interpretación de idioma disponible. pic.twitter.com/PvBR4y5r4t — Americana World Community Center (@Americana_CC) November 30, 2021

¿Cuál es el significado de la palabra vacuna?

La palabra "vacuna" se deriva del latín "vacca" (vaca) debido al término que se usó originalmente para referirse a la inoculación con dosis de viruela vacuna paraproteger a los humanos contra la enfermedad.

Vacuna es una sustancia o grupo de sustancias destinadas a estimular la respuesta del sistema inmunitario ante un tumor o ante microorganismos, como bacterias o virus. La vacuna ayuda al cuerpo a reconocer y destruir las células cancerosas o los microorganismos.