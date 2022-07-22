Millonaria inversión de vacunas contra la malaria en África

El continente africano lanzará la vacuna contra la malaria a gran escala en los próximos años con fondos por valor de 160 millones de dólares, equivalente a 3,200 millones de pesos, dinero de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI), según el Director Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Alianza abrió un proceso para que los países soliciten financiamiento y apoyo para implementar las vacunas.

Según Matshidiso Rebecca Moeti en una conferencia de prensa en línea, la malaria ha sido una pesadilla para los países del África subsahariana durante cientos de años y una de las principales causas de muerte infantil. En 2020, casi 500,000 niños murieron de malaria en África.

Un niño muere cada minuto en África a causa de la malaria

"Un niño muere cada minuto en África a causa de la malaria. Para cuando terminemos esta conferencia de prensa de una hora hoy, 60 vidas jóvenes más se habrán truncado trágicamente en el continente, con consecuencias catastróficas no solo para las familias y las comunidades, sino también para el desarrollo nacional. Los países del África subsahariana soportan la peor parte de la carga de malaria, representando más de nueve de cada 10 de los más de 240 millones de casos globales en 2020, junto con la mayoría de las más de 600,000 muertes reportadas", dijo Moeti.

Moeti dijo que África logró un gran avance en la prevención y el tratamiento de la malaria en 2021 a pesar de la sombra de la COVID-19. Bajo la coordinación de la OMS, Ghana, Kenia y Malawi administraron la primera vacuna contra la malaria del mundo a más de 1.3 millones de niños desde 2019, lo que redujo significativamente el número de muertes relacionadas con la malaria.

La vacuna puede salvar decenas de miles de vidas

El uso de esta vacuna puede salvar decenas de miles de vidas jóvenes todos los años, pero necesitamos un mayor suministro de vacunas para que África consiga aprovechar sus beneficios", añadió la profesora Rose Leke, experta en malaria de la Universidad de Camerún.

GAVI, creada en 2000 por, entre otros, el fundador de Microsoft, Bill Gates, es una organización mundial de colaboración público-privada para garantizar y mejorar el acceso a la vacunación, en particular a niños de países en vías de desarrollo, contra enfermedades prevenibles que amenazan sus vidas.

OMS celebra los fondos para vacunar contra la malaria

La Organización Mundial para la Salud (OMS) celebró el lanzamiento de un programa internacional de financiación de vacunas que permitirá a los países de África empezar o seguir vacunando a sus poblaciones contra la malaria hasta el año 2050.

Cada año, alrededor de 25 millones de bebés recién nacidos necesitan vacunas. La OMS planea continuar trabajando con GAVI para expandir el trabajo de vacunación en el continente de 2022 a 2025, dijo Moeti.

