Variante india de coronavirus ya está en 17 países, alerta la OMS

La variante B.1.617 del Covid-19, mejor conocida como cepa india, se ha detectado en al menos 17 países, de acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado este miércoles.

De acuerdo con el organismo, la gran mayoría de los registros en la base de datos de GISAID, plataforma global donde se contabilizan datos sobre la pandemia, provienen de India, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, además de que en los últimos días también se han detectado registros en otros países europeos como Bélgica, Suiza, Grecia e Italia.

La variante B.1.617 cuenta con más de dos mil 100 secuencias genómicas, lo que podría provocar su alto riesgo de contagio, más alto que otras variantes que circulan en India, aunque la propia OMS la clasificó como una "variante de interés" y no una "variante preocupante", lo que de inmediato la hubiera catalogado como más contagiosa, peligrosa y letal, pero no fue así porque aún hay preguntas alrededor de esta cepa.

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Principal sospechosa de brote en India

De acuerdo con la modelización preliminar de la OMS, basada en las secuencias de información suministradas a GISAID, esta variante tiene una tasa de crecimiento más alta que otras variantes que circulan en India, lo que sugiere que es más contagiosa. A pesar de esto, la intensidad de la segunda ola de contagios también puede ser provocada por otros factores, de acuerdo con la propia OMS, como el incumplimiento de las restricciones sanitarias.

Además, el organismo internacional recalcó que todas las variantes que se han detectado hasta el momento son altamente contagiosas, además de que su propagación también depende de otros factores.

Apenas este martes, India superó el récord mundial de más de 360 mil contagios por Covid-19 en 24 horas, además de que alcanzó la cifra de muertes más alta desde que comenzó la pandemia, con más de 3 mil defunciones, por lo que además superó las 200 mil muertes.

Por ahora, la OMS reconoció que son necesarios más estudios para comprender todos los factores que rodean a esta variante.

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