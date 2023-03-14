“Varita mágica” de Google para redactar con inteligencia artificial

Google, de Alphabet Inc., ha presentado una serie de herramientas, entre ellas una "varita mágica" de inteligencia artificial (IA) para su software de correo electrónico, colaboración y nube, apuntando a Microsoft Corp. Esto ocurre a unos días antes de lo que se espera sea un anuncio similar de su rival.

En una repetición de los lanzamientos de chatbot efectuados el mes pasado por los gigantes de la tecnología, Alphabet ha promocionado una "varita mágica" para su popular software "Google Docs", misma que puede redactar un blog de marketing, un plan de formación u otro texto, y luego revisar su tono a discreción de cada uno de los usuarios. De hecho un responsable de la Google demostró a los periodistas cómo es el funcionamiento de la herramienta.

Por otra parte, Microsoft ha previsto un evento el jueves sobre cómo "reinventar la productividad con IA" (Inteligencia Artificial), en el que se espera que muestre cómo competirá su procesador de textos Word.

Alphabet de Google ha señalado que su Inteligencia Artificial (IA) será capaz además de resumir hilos de mensajes en Gmail, elaborar presentaciones de diapositivas, personalizar el contacto con el cliente y tomar notas de reuniones como parte de su actualización de Google Workspace, un conjunto de productos con miles de millones de usuarios en cuentas gratuitas y de pago.

Introducing a new era for AI and #GoogleWorkspace:

✅ Draft, reply, summarize & prioritize your Gmail

✅ Brainstorm, proofread, write, & rewrite in Docs

✅ Bring your creative vision to life with auto-generated images, audio, & video in Slides

And more → https://t.co/vGsTGN3w9i pic.twitter.com/XnkTWvrwgT — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 14, 2023

Google revela herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa

Los avances reflejan cómo ChatGPT ha "espoleado" una carrera en Silicon Valley para dotar a los productos de la llamada IA (Inteligencia Artificial) generativa, que aprende de datos existentes cómo crear contenido de nuevo.

Microsoft, Alphabet y sus competidores están invirtiendo miles de millones de dólares en construir y desplegar esta tecnología, con la esperanza de que los negocios que obtengan al acelerar la escritura y las tareas creativas de los oficinistas compensen con creces los costos de estos esfuerzos.

Thomas Kurian, presidente ejecutivo de Google Cloud, ha señalado en una rueda de prensa que "En la siguiente fase, los seres humanos contarán con la ayuda de un colaborador de inteligencia artificial que trabajará en tiempo real".

Alphabet está dando a los usuarios de prueba acceso a las nuevas funciones de Workspace de forma continua durante el año, antes de un lanzamiento más amplio, similar al por fases de Microsoft de sus programas de chatbot.

El chatbot podría integrarse con un sistema de pago para que el comprador pueda comprar la silla, según el video promocional. Google pretende que su (Inteligencia Artificial) "transforme" el trabajo devendedores, abogados, científicos y educadores.

Cabe señalar que el presidente ejecutivo de Google Cloud, se negó a decir cuánto podría costar la actualización de Workspace para las empresas o los consumidores.