Reportan vehículo incendiado en carretera estatal 43, en los límites de Aguascalientes y Zacatecas

Un vehículo se incendió sobre la carretera estatal 43, en la comunidad de San Rafael de Ocampo, municipio de Asientos, Aguascalientes, en los límites con Zacatecas.

El reporte del fuego provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona. Hasta el momento no se ha dado a conocer mayores detalles de lo ocurrido.

Refuerzan seguridad en carreteras

El Gobierno de Aguascalientes reforzó la seguridad en las carreteras, caminos rurales, brechas, rancherías y comunidades del estado como parte del Plan de Seguridad y Justicia "Blindaje Aguascalientes", con el objetivo de evitar delitos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y Policía Municipal en zonas de vigilancia.

El operativo tienen presencia principalmente en los municipios de Calvillo, Cosío, Tepezalá, Asientos, Aguascalientes y El Llano.