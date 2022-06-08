Vehículo arrolla a varias personas en Alemania, termina impactado

Un vehículo atropelló a una multitud de personas en Tauentzienstrasse en el barrio berlinés de Charlottenburg, este miércoles. La policía dijo que el presunto conductor era un alemán-armenio de 29 años que vivía en Berlín, Alemania.

Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas, dijeron los servicios de rescate.

El incidente ocurrió cerca del popular bulevar comercial Kurfuerstendamm en el oeste de la capital alemana, dijo el portavoz de la policía de Berlín, Martin Dams.

Cinco personas sufrieron heridas mortales y otras tres resultaron gravemente heridas, dijo el portavoz del servicio de bomberos, Adrian Wenzel, a la televisión n-tv. La policía dijo que más de una docena de personas resultaron heridas.

Se investiga si se trata de un atentado terrorista.

La policía de Alemania confirmó que el sospechoso es un hombre que fue detenido e investiga si el atropellamiento fue un acto intencional o un accidente de tráfico.

"Todavía no se sabe si fue un accidente o un acto deliberado", dijo la policía, y agregó que estaba detenido.

Según testigos, el hombre condujo su vehículo Renault plateado hacia la acera, luego se desvió de la calzada, hasta que finalmente se estrelló contra el escaparate de una tienda.

La alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, tuiteó que estaba “profundamente conmocionada por este incidente" y que observaba de cerca los acontecimientos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que los "pensamientos del cuerpo están con los seres queridos de la persona muerta y con todos los sobrevivientes".

El hombre fue detenido por transeúntes.

La policía agregó que el hombre fue detenido por transeúntes antes de que los oficiales llegaran a la escena.

El actor escocés-estadounidense John Barrowman , que presenció el incidente, dijo a sus seguidores de Twitter: “Creemos que hemos sido testigos de un ataque terrorista aquí en Berlín”.

“Vimos un vehículo que se había precipitado a través del área de un café y chocó contra el escaparate de una tienda y caminamos pensando que solo era un accidente automovilístico. Vimos que la persona en el auto había sido sacada y había otra persona en el suelo.

“Dimos la vuelta y comenzamos a caminar por la calle y no fue hasta que llegamos a la mitad de la calle que vimos el cadáver en medio de la carretera y seguimos caminando y la policía voló hacia el área.

El portavoz del servicio de bomberos de Berlín, Stefan Salzwedel, no pudo proporcionar de inmediato más información sobre las víctimas.

Un gran número de vehículos de rescate y socorristas se encontraban en el lugar.

Cerca del lugar del ataque fatal del 19 de diciembre de 2016

El incidente del miércoles se desarrolló cerca del lugar de un ataque fatal el 19 de diciembre de 2016, cuando Anis Amri, un ciudadano tunecino con vínculos terroristas islamistas, estrelló un camión con remolque contra un mercado navideño lleno de gente, matando a 12 personas e hiriendo a 48. Amri recibió más tarde un disparo muerto por la policía en Italia.

