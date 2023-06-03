VIDEO: Aficionado muere al caer de las tribunas en el partido del River Plate

Un aficionado murió al lanzarse desde las tribunas durante el partido entre el River Plate y el Defensa y Justicia, por lo que el encuentro tuvo que ser suspendido este sábado 3 de julio.

El hombre fue identificado como Pablo Marcelo Serrano, de 53 años, era socio e hincha del club. quien acudió al partido acompañado de su hija, de quien se separó al ingresar al estadio.

La Liga Profesional de Futbol de Argentina confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde indicó que el encuentro fue suspendido en el minuto 27 por el fallecimiento de un hincha dentro del estadio Mâs Monumental.

⚫ El partido entre @RiverPlate y @ClubDefensayJus, que se disputaba en el Mâs Monumental, fue suspendido a los 27 PT por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local. pic.twitter.com/OeowzezFZZ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 3, 2023

El Ministerio de Seguridad compartió un comunicado en el que indicó que un hombre se arrojó al vacío desde la tribuna Sívori Alta; equipos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia, sin embargo, el sujeto ya había muerto.

El aficionado se lanzó desde una altura de aproximadamente 15 metros, por lo que sufrió un traumatismo grave en la cabeza y perdió la vida en el acto.

El River Plate emitió un comunicado para explicar cómo ocurrieron los hechos en su estadio, detalló que un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.

De acuerdo con el club, al momento de la caída no hubo intervención de terceros, tampoco existió ninguna situación de violencia en la tribuna alrededor de la víctima.

Aficionado se lanza desde la tribuna en el partido del River Plate

Al minuto 26 del partido entre River Plate y Defensa y Justicia, el árbitro detuvo el partido ante la sorpresa de los fanáticos y los jugadores, quienes en ese momento no entendían lo que pasaba.

En cuestión de minutos se informó que un aficionado se había lanzado desde las gradas y estaba muerto, por lo que pidieron a los equipos entrar a los vestidores y al resto de los aficionados se les solicitó desalojar el estadio.

Equipos lamentan la muerte de un aficionado en el estadio Monumental

A través de redes sociales, el club Defensa y Justicia lamentó la muerte del hincha en el estadio y envió sus condolencias a los familiares del joven.

“Partido suspendido por el fallecimiento de un hincha de River. Enviamos nuestras condolencias a los familiares, a la institución y a todos sus simpatizantes”.

Partido suspendido por el fallecimiento de un hincha de River. Enviamos nuestras condolencias a los familiares, a la institución y a todos sus simpatizantes. — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) June 3, 2023

Por su parte, el River también envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano.