Un operador de transporte de carga fue víctima de un violento asalto sobre la autopista México-Querétaro, donde los responsables lo despojaron de su unidad y lo dejaron amarrado a un costado de la vialidad.

El hallazgo ocurrió a la altura de la zona conocida como La Cañada, en los límites territoriales entre el Estado de México e Hidalgo, punto donde otro transportista que circulaba por el tramo logró auxiliarlo y liberarlo tras percatarse de su situación.

🚨🚛 ¡Lo asaltaron y lo dejaron amarrado junto a la autopista México-Querétaro! Otro transportista rescató al conductor cerca de La Cañada, entre #Edomex e Hidalgo, donde los choferes denuncian constantes asaltos



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Choferes denuncian atracos constantes en los límites con Hidalgo

De acuerdo con los testimonios del gremio difundidos en reportes informativos, el corredor carretero que conecta el territorio mexiquense con Hidalgo se ha convertido en un foco rojo para el autotransporte debido a la frecuencia con la que operan las bandas delictivas.

Los conductores señalan que en este tramo se registran interceptaciones constantes para robar mercancía y tractocamiones, operando con violencia contra los operadores y aprovechando la falta de vigilancia continua en los puntos limítrofes.

El Estado de México lidera las denuncias por robo en carreteras del país

Este ataque ocurre en un contexto marcado por la alta percepción de riesgo vial a nivel nacional, ya que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que seis de cada diez personas se sienten inseguras al transitar por las carreteras de México, posicionando a estas vías como el segundo espacio con mayor miedo y desconfianza ciudadana, solo por debajo de los cajeros automáticos.

En este panorama, las carreteras del Estado de México encabezan la incidencia delictiva al concentrar los tramos con mayor número de atracos, acumulando un total de mil 772 carpetas de investigación tan solo en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026.

Advierten brecha histórica en cifras oficiales de violencia en el país

El reporte sobre la incidencia delictiva en las vías de comunicación coincide con cuestionamientos recientes sobre el registro oficial de la violencia en México.

De acuerdo con un análisis difundido por el periodista Arturo Ángel, tras la publicación de las cifras definitivas de defunciones de 2025 del INEGI, en las que se contabilizaron 29 mil 488 homicidios, dos mil más que en el reporte preliminar previo, la diferencia respecto a lo informado por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) supera los cinco mil casos, lo que representa una brecha superior al 15 por ciento y la mayor disparidad registrada hasta ahora entre ambas instancias.