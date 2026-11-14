Un video muestra el momento exacto en que dos tráileres chocan de frente en la autopista Siglo XXI, en Michoacán. El impacto provocó la muerte de uno de los conductores y dejó a dos personas lesionadas. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 144.

Así fue el choque que dejó sin vida a un conductor en Michoacán

Un accidente entre dos tráileres ocurrido el viernes 13 en la autopista Siglo XXI en el municipio de Múgica en Michoacán dejó como saldo un conductor sin vida y otra persona lesionada. El momento quedó registrado en un video.

En las imágenes se observa cómo varios tráileres circulan en sentido contrario al vehículo involucrado. Mientras avanzaban por la vialidad, un automóvil que se encontraba en el carril del conductor intentó esquivar uno de los vehículos.

Sin embargo, durante la maniobra perdió el control y terminó chocando de frente contra uno de los tráileres que transitaban en sentido contrario.

🚨 ¡Choque entre traileros deja un muerto! Uno de ellos intentó esquivar a un motociclista.

▶️ En un #Video grabado desde la cabina del camión de carga se observa que el trailero intentó esquivar a un motociclista, realizó la maniobra y terminó por impactar contra otro camión… pic.twitter.com/t8SZczms14 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 14, 2026

Tras el fuerte impacto, los conductores resultaron lesionados. Ambos fueron trasladados a un hospital de la Nueva Italia para recibir atención médica.

Debido a las condiciones en las que quedó la unidad siniestrada, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con otras corporaciones de auxilio, realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para recuperar el cuerpo del tráilero que perdió la vida.

¿Cómo pedir ayuda en caso de un accidente en carretera?

Ante un accidente en carretera, saber cómo solicitar ayuda puede hacer la diferencia para recibir atención de emergencia lo antes posible. En México, el número 911 está disponible para reportar accidentes viales, pedir ambulancias y el apoyo de los cuerpos de emergencia.