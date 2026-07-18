VIDEO: Ataque armado en tienda de conveniencia en Brasil deja dos personas sin vida

Un grave hecho de violencia sacudió a la comunidad de Campo Mourão, municipio ubicado en el estado de Paraná, en Brasil, la noche del viernes 17 de julio. Un ataque a tiros perpetrado en el interior de una tienda de conveniencia dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras tres con heridas de diversa consideración, lo que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad locales.

El crimen quedó registrado en su totalidad por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes, que ya forman parte de las investigaciones policiales, muestran la desesperación de los clientes que se encontraban en el lugar, quienes intentaron buscar refugio de manera inmediata para protegerse de las ráfagas de disparos.

Cámaras captan el momento del crimen

El video de vigilancia del comercio muestra con crudeza la velocidad con la que se desató el ataque. Mientras las personas realizaban sus compras o conversaban en el establecimiento, las detonaciones interrumpieron la tranquilidad, provocando que los presentes se arrojaran al suelo, se escondieran detrás de los mostradores y buscaran salidas de emergencia en medio de la confusión.

Pese a los intentos por resguardarse, dos de las víctimas perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad de los impactos de bala. Los servicios de asistencia médica acudieron al sitio para estabilizar a los tres heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos de la región de Paraná.

Hasta el momento, los cuerpos policiales no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los autores materiales de los disparos, determinar si se trató de un ataque dirigido o un asalto, y lograr la localización de los responsables de este doble homicidio en Campo Mourão.