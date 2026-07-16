EU impone aranceles de 25% a Brasil, los acusa de prácticas comerciales desleales

La administración del presidente Donald Trump continúa sancionando con aranceles. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció la imposición de un arancel del 25% a miles de productos importados desde Brasil, una medida que entrará en vigor el próximo 22 de julio de 2026.

Este movimiento convierte a Brasil en la primera nación afectada bajo la polémica "Sección 301" de la ley comercial estadounidense, una herramienta que permite aplicar castigos unilaterales por supuestas prácticas desleales. Pero este anuncio podría ser una advertencia para otros países, ya que esta misma estrategia pueda alcanzar pronto a socios comerciales clave como India, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

No sirvieron las negociaciones

La imposición de los gravámenes ocurre tras un año de discusiones y más de 30 reuniones bilaterales que no llegaron a ningún acuerdo. El Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, argumentó que el gobierno brasileño no resolvió las preocupaciones de Washington en temas clave como el comercio digital y la deforestación ilegal.

La respuesta de Brasil no se hizo esperar. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de "totalmente injustificada" y adelantó que su país activará los mecanismos de la "Ley de Reciprocidad" para imponer contramedidas, además de llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En privado, funcionarios brasileños sostienen que la medida tiene un trasfondo solamente político por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Brasil en octubre.

Por su parte, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una crítica al mandatario brasileño a través de sus redes sociales:

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.



His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

"Durante el último año, Lula ha puesto su propio ego por delante de un acuerdo para el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de ello", sentenció Marco Rubio.

¿Qué productos se verán afectados?

La medida golpeará a miles de importaciones brasileñas, incluyendo el azúcar, la maquinaria agrícola, prendas de vestir, equipos eléctricos, papel y acero.

Pero para evitar un desabasto que afecte directamente a los consumidores e industrias estadounidenses, la administración Trump publicó una lista de exenciones más amplia de lo esperado que cubre cerca de 11,000 millones de dólares en comercio anual. Entre los productos brasileños que quedaron libres de este impuesto destacan:

Carne de res y café (incluyendo el café instantáneo sin sabor).

Aviones y piezas de aviación (un alivio clave para la industria aeronáutica).

Tierras raras, productos energéticos y arrabio (hierro fundido).

Es una doble sanción para Brasil

El panorama para la economía de Brasil podría complicarse aún más en los próximos días. El país sudamericano está sujeto a una segunda investigación bajo la Sección 301 relacionada con presuntos vínculos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, la cual concluirá el próximo 24 de julio de 2026.

De resultar desfavorable para Brasilia, las autoridades de Washington podrían sumar un arancel adicional del 12.5%, lo que elevaría la carga impositiva total para los productos brasileños a un histórico 37.5% en el mercado estadounidense.