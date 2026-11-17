Un nuevo video volvió a colocar a Rodolfo “Fofo” Márquez en el centro de la polémica. El influencer, quien cumple una condena en prisión por feminicidio en grado de tentativa, habría participado en una partida de Fortnite durante una transmisión en vivo del streamer Bryan Paik.

Y es que, la grabación comenzó a circular el lunes 16 de noviembre de 2026, luego de que el periodista Antonio Nieto difundiera un fragmento de la transmisión en redes sociales.

En el material se escucha una voz identificada como la del creador de contenido, quien conversa con otros jugadores mientras participa en el videojuego.

La supuesta aparición llamó la atención debido a que Márquez permanece privado de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, ubicado en Texcoco, Estado de México.

¿Cómo captaron a Fofo Márquez jugando Fortnite desde prisión?

Eel fragmento corresponde a una transmisión del streamer BryanPaik07 en la plataforma Kick, donde se encontraba jugando con otros usuarios.

Durante la partida, una voz atribuida a Fofo Márquez explicó que tenía problemas para comunicarse mediante Discord, por lo que decidió activar directamente el micrófono del videojuego.

En el audio se escucha decir: “A ver, deja hablo, a ver si se dan cuenta, güey, o no”, frase con la que habría buscado que los demás participantes reconocieran su identidad.

Tras la difusión de este video, algunos usuarios comenzaron a etiquetar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la Fiscalía mexiquense para exigir explicaciones sobre cómo habría conseguido participar en una transmisión en línea mientras cumple su sentencia.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles.

Fofo Márquez, jugando Fornite desde prisión:



El joven sentenciado a 17 años de cárcel goza de lo lindo y aparece en el stream de BryanPaik07 en Tik Tok y Kick.



“Voy a hablar, a ver si se dan cuenta que es el Fofo”, dijo.



¿Opiniones? pic.twitter.com/Ezs2rRhPwT — Antonio Nieto (@siete_letras) November 16, 2026

¿Cuántos años de prisión recibió Fofo Márquez?

Rodolfo “Fofo” Márquez fue detenido en abril de 2024, luego de agredir físicamente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México.

El ataque, ocurrido en febrero de ese año, quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes provocaron indignación en redes sociales.

En enero de 2025, el influencer recibió una sentencia de 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La condena fue confirmada por un tribunal del Estado de México en mayo de ese mismo año.