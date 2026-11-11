VIDEO: Captan desde el aire la aparatosa volcadura de una pipa de gas en la México-Pachuca

Una pipa de gas LP con capacidad de 10 mil litros volcó este miércoles 11 de noviembre sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El accidente quedó registrado en imágenes captadas desde el aire, donde se observa la magnitud del percance y la posición en la que terminó la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa perdió el control y terminó volcada sobre la vialidad, además de golpear a un automóvil que circulaba por la zona. El accidente generó complicaciones para los automovilistas que se dirigen hacia Indios Verdes, en la Ciudad de México.

Así se ve desde el aire la volcadura de la pipa en la México-Pachuca

Las imágenes aéreas permiten apreciar cómo quedó la unidad de transporte de gas LP después de volcar sobre la México-Pachuca.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar si se registró alguna fuga de combustible, por lo que será necesario esperar los reportes de las autoridades correspondientes.

🚨 Alerta en la México-Pachuca



Una pipa con capacidad de 10 mil litros de gas LP volcó a la altura de Santa Clara y golpeó a un automóvil.



El temor a una explosión provocó que automovilistas huyeran de la zona. 💥 pic.twitter.com/sUa5Z6n9LR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

¿Qué alternativas hay ante el accidente en la México-Pachuca?

Ante las complicaciones viales, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, reducir la velocidad al aproximarse a la zona del accidente y considerar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el incidente.

Ante las afectaciones en dirección a Indios Verdes, los automovilistas pueden considerar como alternativas viales la vía Morelos y la avenida Central (Carlos Hank González), dependiendo de su punto de origen y destino.

También se recomienda evitar la zona de Santa Clara y Xalostoc mientras continúan las maniobras para atender el accidente y retirar la pipa.

También es importante mantenerse atentos a los avisos de las autoridades de tránsito y Protección Civil, así como a las actualizaciones sobre las maniobras para retirar la unidad volcada y restablecer la circulación.