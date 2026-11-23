A través de redes sociales ha circulado el video del momento exacto en que un extranjero supuestamente humilla y le grita a niño en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.

Durante el material se puede escuchar como un hombre, quien supuestamente es un profesor de tenis, se dirige de manera despectiva al menor al reclamarle sobre el uso del espacio de una cancha deportiva en un domo del municipio de Felipe Carrillo Puerto, situado en la zona de Quintana Roo; “Te puedes sentar en cualquier otro lado de este pinche pueblo pero no aquí”.

El hombre se dirige al niño con palabras altisonantes, llamándolo incluso “pendejo”, para reclamarle “con qué derecho se presenta en la cancha de tenis’.

VIDEO: Este fue el momento en que extranjero humilla a un menor en Quintana Roo

De acuerdo con lo expuesto en el material, el menor se encontraba acompañado de otros amigos suyos, de los cuales uno de ellos levantó evidencia del hecho. Mientras el extranjero “discute” con el niño, principalmente para cuestionarle el porqué se encuentra dentro de la cancha de tenis.

“Tú estás adentro de la cancha, yo tengo el uso de la cancha. Yo puedo clases de tenis en esta cancha, entre las 5 y las 8, ¿tú estás tomando clases de tenis?”, se puede escuchar. Todo ocurre mientras el niño no emite palabra alguna.

Cabe destacar que las ofensas subieron de tono hasta que el hombre empezó a insultar en especial a uno de los menores que solo buscaba practicar un deporte en las canchas públicas.

Pese a que el menor y sus amigos no se defienden de la agresión, el extranjero continúan sus insultos; “Eres un pendejo, no eres abogado, eres un don nadie”, se percibe al finalizar el video.

Desde que las imágenes fueron compartidas por el ex titular de la Comisión para la Juventud y el deporte (Cojudeq), los internautas han emitido todo tipo de comentarios en los que se exige se aplique todo el peso de la ley al hombre al argumentar no tiene motivos para dirigirse así a los menores.