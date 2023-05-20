VIDEO: Captan momento en que avión se estrella en España; piloto se salvo

Un avión caza F-18 de la Fuerza Aérea de España se estrelló mientras hacía prácticas de exhibición. El momento quedó grabado en un impactante video que circuló en redes sociales.

El Ejército del Aire y el Espacio informó que por fortuna el piloto logró salir a tiempo de la aeronave, sin embargo sufrió traumatismos y daños en las piernas por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Tampoco se reportaron víctimas en la tierra.

“Les comunicamos que nuestro compañero continúa recuperándose favorablemente de las lesiones sufridas por la eyección. Con el fin de vigilar su estado, permanecerá unos días en observación”.

Esta mañana ha habido un accidente en la Base Aérea de Zaragoza de un F18 del Ala 15.



El piloto se ha eyectado satisfactoriamente y el avión ha caído dentro del perímetro de la base.



Les seguiremos informando. pic.twitter.com/F4aAP7ro7s — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) May 20, 2023

El medio de español Heraldo de Aragón informó que el piloto, identificado como Daniel Pérez Carmona, estaba realizando una práctica para una jornada el próximo 10 de junio cuando el avión “sufrió algún problema” y se estrelló después de que el Carmona accionó la maniobra de expulsión de cabina.

Se desconoce cuál fue la falla exacta que provocó el accidente del avión, que ocurrió alrededor del mediodía (tiempo local).

Video del momento en que el avión se estrella en España

En redes sociales circuló el video del momento exacto en el que el avión se estrelló. En las imágenes, se pudo apreciar cómo el F18 comienza a caer, finalmente se estrelló en la base de Zaragoza provocando un incendio.

Las autoridades de España indicaron que el avión se estrelló en la cabera de una de las pistas de la Base Aérea de Zaragoza, donde ocurrió el incendio que fue apagado casi de inmediato.

#Ultimahora

Un F18 se estrella en la base aérea de Zaragoza. Por suerte el piloto pudo eyectarse a tiempo.#forodelguardiacivil pic.twitter.com/W8EnngbqsB — Foro del Guardia Civil (@ForodelGC) May 20, 2023

En la zona del siniestro quedaron restos de aeronave, incluso fuera de las instalaciones militares se hallaron algunos escombros dispersos.