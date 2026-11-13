La inseguridad que enfrentan diariamente los ciudadanos en la CDMX quedó nuevamente evidenciada mediante una grabación difundida en plataformas digitales. Una joven denunció a través de redes sociales que su padre fue víctima de un robo afuera de un restaurante ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la zona de Huipulco.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el hecho ocurrió la mañana de este viernes trece de noviembre cuando un sujeto aprovechó un descuido para sustraer una mochila que contenía una computadora portátil, equipo de música y diversas pertenencias personales de alto valor laboral.

VIDEO: Así fue como hombre roba pertenencias en Tlalpan

En el material audiovisual compartido en la red social X por la usuaria identificada como Beeu Tercero, se observa el momento exacto en que el individuo comete el hurto y se retira del establecimiento con las pertenencias ajena.

Urgente ‼️



Robaron a mi papá en el Vips de Huipulco en la Calz. de Tlalpan. Se robó una mochila con una computadora y equipo de música, entre otras cosas. Necesito su ayuda para localizar a la persona. @SSC_CDMX @ClaraBrugadaM @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/gWxFKljL13 — Beeu Tercero (@BeeuT3rcero) November 13, 2026

Ante la falta de vigilancia inmediata en el perímetro comercial, la afectada etiquetó directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia capitalina y a la jefatura de gobierno para solicitar apoyo urgente en la localización e identificación del responsable, buscando evitar que este delito quede impune.

El panorama de robos y cobro de piso que golpea a comercios de la capital

Este incidente se suma a la constante incidencia delictiva que reportan tanto clientes como locatarios en los corredores comerciales del sur de la capital, donde el robo a transeúnte, el hurto en establecimientos mercantiles y el robo de objetos al interior de vehículos mantienen en alerta a la población.

A esta problemática de asaltos cotidianos se añade la presión que ejercen grupos delictivos mediante el cobro de piso y las extorsiones contra restaurantes y negocios establecidos en diversas alcaldías, un fenómeno que vulnera la actividad económica y exige estrategias de vigilancia efectiva para garantizar la integridad de quienes trabajan y consumen en la ciudad.