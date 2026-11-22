Las llamas no solo destruyeron un autobús del transporte público en Barcelona, también alcanzaron balcones y establecimientos comerciales de un edificio cercano, así lo mostró un vide que circuló en redes sociales.

Pasajeros fueron evacuados tras incendio en Barcelona

Durante el incendio las autoridades informaro que evacuaron a 12 pasajeros antes de que el fuego la consumiera por completo.

El conductor consiguió evacuar a todas las personas que viajaban en el autobús, por lo que no se reportaron heridos; sin embargo, el incendio avanzó hasta consumir los 12 metros de longitud de la unidad y alcanzó la fachada del inmueble situado frente al lugar del siniestro.

Medios locales reportan el #incendio de un autobús de pasajeros y un edificio en el barrio de Gràcia, en #Barcelona, #España.



Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas pic.twitter.com/ACfdC4gkzD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 22, 2026

Diez dotaciones de Bomberos acudieron al lugar

El Ayuntamiento de Barcelona informó que recibió el aviso de emergencia a las 20:01 horas, por un incendio en la vía pública, a la altura del número 1 de la calle Biada.

Para atender la situación fueron desplegadas diez dotaciones de Bomberos, que trabajaron en las labores de extinción durante casi 50 minutos. El servicio concluyó a las 20:49 horas, cuando el autobús ya había quedado completamente calcinado.

Después de controlar las llamas, los equipos revisaron y ventilaron cuatro fincas y dos locales comerciales de las calles Biada y Torrent de l’Olla, que también resultaron afectados por el fuego.

Una familia con un bebé recibió atención de emergencias

Tras las revisiones, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas, aunque una familia con un bebé de apenas unos meses recibió la recomendación de no volver todavía a su domicilio.

Sus integrantes fueron atendidos por el Servicio de Urgencias y Emergencias de Barcelona mientras continuaban las evaluaciones en la zona.