Una mujer cae de séptimo piso y lo primero que el mundo se pregunta es qué ocurrió a puerta cerrada en esa habitación. La tragedia de Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de apenas 26 años de edad, sacudió a Brasil y dejó a su familia con el corazón roto tras perder la vida de madrugada en el Hotel Rio Potty, ubicado en el exclusivo barrio de Ponta d’Areia en San Luis, Brasil.

Un viaje de póker que terminó en el cementerio

Renata, una joven estudiante de administración, empacó sus cosas la semana pasada para acompañar a su novio a un torneo de póker. Leonardo Augusto Pinto França y ella apenas llevaban un par de meses de relación, desde julio de este año. La pareja aterrizó en la capital de Maranhão planeando volver a casa el 4 de noviembre. Sin embargo, a la 1:30 de la madrugada, la joven cayó al vacío.

Su cuerpo regresó a su barrio de infancia en Ananindeua, a más de 500 kilómetros del lugar del accidente, donde familiares y amigos se reunieron en un cementerio privado para darle el último adiós. Bety Negrão, madre de la víctima, confesó que su sexto sentido no falló: sintió una angustia terrible poco antes de que el teléfono sonara con la trágica noticia. Hoy exige que se haga justicia por su hija.

IMAGENS FORTES - Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a jovem Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, caiu do sétimo andar de um hotel em São Luís, na madrugada de terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como morte… pic.twitter.com/Xeq0lSyVzv — g1 (@g1) November 5, 2026

¿Accidente o negligencia? La declaración del novio

Según el medio local Globo 1, la intervención de la policía fue rápida. El delegado George Marques, a cargo de la investigación, catalogó el caso como una “muerte accidental”. Según el reporte oficial y el análisis de las cámaras de seguridad del pasillo, Renata se apoyó en el marco de la ventana de la habitación y la endeble estructura de aluminio simplemente se desprendió al no soportar su peso.

Pero lo que disparó las especulaciones fue la declaración de su pareja. Al rendir cuentas ante los agentes, Leonardo dio una versión que dejó a muchos indignados: argumentó que ambos estaban ebrios, que él pasó toda la noche tomando y que se le borró la memoria. Dijo no recordar el momento en que la estructura colapsó ni cómo su novia encontró la muerte. A pesar del revuelo que causó su falta de respuestas, la policía lo descartó como sospechoso y cerró ese ángulo de la investigación.