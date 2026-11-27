Un fuerte incendio provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, durante este viernes.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el siniestro afectó aproximadamente 500 metros cuadrados del inmueble.

Debido a la magnitud del fuego, fue necesaria la intervención de distintos equipos de emergencia, quienes se trasladaron hasta el lugar para atender la situación.

¿Dónde se incendió la fábrica de colchones en Ecatepec?

El incendio ocurrió en el cruce de las calles Guadalajara y Lázaro Cárdenas, en la colonia El Chamizal, en Ecatepec.

Así se vivió el incendio

A través de videos del lugar se puede observar la magnitud del incendio y las labores que realizan los equipos de emergencia para controlar la situación.

🚨#AlertaADN Bomberos y equipos de emergencia combaten un incendio en un almacén en la colonia El Chamizal, en Ecatepec, Estado de México.



Mientras tanto, una columna de humo es visible desde municipios cercanos 🔥



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#ÚltimoMinuto Acuden Bomberos del municipio de #Ecatepec a #incendio de una fábrica de colchones en las calles de Gustavo Baz y la avenida R1 colonia el Chamizal en Ecatepec Estado de México. pic.twitter.com/ns36V5Qi92 — Central Municipal (@Central_CM) November 27, 2026

¿Hay personas heridas tras el incendio?

Hasta el momento, el reporte de las autoridades indica que no hay personas lesionadas por el incendio en la fábrica de colchones.

Asimismo, se informó que no fue necesario realizar una evacuación numerosa en los alrededores del inmueble, por lo que las labores de atención se concentraron principalmente en controlar el fuego y asegurar las instalaciones.

Bomberos reportan 80% de confinamiento del incendio

De acuerdo con la información proporcionada por el reportero en el lugar, las autoridades señalaron que el incendio alcanzó aproximadamente un 80% de confinamiento, por lo que ya se encontraba en fase de enfriamiento.

Esto significa que, aunque las llamas estaban siendo controladas, los equipos de emergencia todavía debían continuar trabajando para evitar que el fuego se reactivara y garantizar que no existieran puntos calientes dentro del almacén.

Las labores de los bomberos y demás corporaciones continuarían durante algunos minutos más hasta completar las tareas correspondientes.

Por ahora, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni el monto de los daños materiales en la fábrica de colchones.

Se espera que las autoridades proporcionen más información conforme concluyan los trabajos de emergencia.