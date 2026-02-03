¡Indignante! Futbolista golpea a árbitra en pleno partido amateur tras marcarle una falta

El fin de semana pasado, un jugador agredió físicamente a una árbitra durante un partido de la Liga Municipal en San Juan Cotzal, en Guatemala ; momento que quedó grabado en redes sociales y que no tardó en causar indignación.

VIDEO: Así golpeó un futbolista a una árbitra en partido de Guatemala

La agresión ocurrió durante el encuentro entre los clubes Deportivo Ixil y Colección X, cuando la árbitra Jakeline Marroquín recibió un puñetazo en la cara tras sancionar a Bernabé Lázaro Cruz, jugador del equipo Colección X.

Las imágenes, captadas por aficionados presentes en la cancha, muestran el momento exacto en que la víctima hace sonar el silbato y se dirige a un jugador de camisa roja con rayas blancas. El presunto agresor se levanta y comienzan a discutir brevemente.

Tras darle la amonestación, el hombre reacciona violentamente y le propina un puñetazo en el rostro, provocando que ella quede en el suelo, mientras los demás jugadores corren hacia ella.

Árbitra presenta denuncia ante el Ministerio Público

Tras el ataque, Jakeline Marroquín presentó este lunes 2 de febrero una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) en contra de Bernabé Lázaro Cruz, aunque el futbolista continúa libre.

De acuerdo con información de Prensa Libre, medio guatemalteco que tuvo acceso al acta de denuncia, la árbitra relató con detalle cómo se desarrollaron los hechos.

Según su testimonio, todo inició cuando ella marcó una falta para evitar una pelea entre jugadores. Al escuchar el silbato, Cruz comenzó a insultarla con expresiones misóginas, diciéndole que “las mujeres no deberían estar en el campo de fútbol”.

"Al escuchar lo que me dijo, procedí a sacarle tarjeta amarilla por lo que el señor Bernabé se enojó y con su mano me propinó un puñetazo" narró en su declaración.

Aunque la víctima señalo que las autoridades no han ayudado a la detención del agresor, medios locales informaron que Nicolás Toma Córdova, presidente de la Asociación de Fútbol Cotzalense, anunció la expulsión de por vida de Bernabé Lázaro Cruz de toda actividad deportiva, tanto dentro como fuera del municipio.

