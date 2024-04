VIDEO: ¿Qué dijo el hermano de “Fofo” Márquez sobre la agresión del influencer?

A unos días que se defina la situación jurídica del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez acusado de feminicidio en grado de tentativa, al haber propinado brutal golpiza a una mujer en el Estado de México (Edomex), su hermano Rodrigo Márquez rompió el silenció y reveló cómo ha vivido la situación su familia.

En medio de la polémica situación, el hermano de “Fofo” Márquez reveló que ha recibido mensajes de odio a raíz de los hechos protagonizados por su hermano, incluso, dijo que su orientación sexual ha sido el tema de críticas y ofensas en redes sociales.

“Hay una situación que me tiene sumamente triste, que es ver la cantidad de comentarios que me han hecho estos últimos días. Son comentarios que nunca me habían tocado escuchar o leer hacia mi persona, hacia mi sexualidad [...] Incluso, de mujeres feministas que también han venido a insultar mi orientación sexual. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT. No me da pena en lo absoluto”, informó Rodrigo Márquez en su cuenta de Instagram.

El también influencer, admite que ser creador de contenido en redes sociales implica estar expuesto a comentarios negativos, reveló que la situación ha excedido su tolerancia, ya que no solo él se ha visto envuelto en las ofensas, sino que su madre también ha recibido mensajes de odio.

El hermano de “Fofo” Márquez se refirió a la educación que recibió en su casa: “La educación que yo he tenido por parte de mis padres ha sido impecable, me han hecho ser la persona que soy hoy en día, entre otras herramientas, entre otras maneras de crecer... También he escuchado faltas de respeto hacia mi madre y me gustaría pedirle a todo el mundo que dejen de venir a insultarme a mí y a mi familia”.

Hermano de “Fofo” Márquez habla de la gopiza de su hermano a una mujer

En su video difundido en Instagram, el joven pidió a los ciudadanos que dejen de enviar mensajes de odio a él y a su familia y se refirió lo que ha significado para él, lo ocurrido.

“Quisiera empezar ofreciendo una disculpa de todo corazón hacia la señora Edith y a toda su familia. Como ya vieron, también hubo una carta de disculpas de mi madre hacia Edith. Lamento mucho que les haya tocado vivir eso, no tiene justificación alguna”, expresó el hermano de “Fofo”.

Rodrigo Márquez destacó que se siente triste y avergonzado por lo que hizo su hermano al golpear a una mujer, pero pidió a la sociedad que permita a las instituciones llevar a cabo el proceso sin especulaciones.

“Es una situación que me parte el alma, que estoy muy triste, la verdad... Es desgastante para mí y para toda mi familia. Estoy preocupado por mi mamá, estoy preocupado también por mí porque esto ha llegado a tanta gente, a tantos medios que esto ya parece un circo mediático”.

Agregó que no aprueba “las acciones de mi hermano, yo no justifico aquí lo que hizo. Lo único que les voy a decir es que no voy a dar más detalles del tema, porque esto es tema de la Fiscalía, de los abogados, de los jueces, de la familia de la señora Edith y de mi familia”.