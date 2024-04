¡No habrá perdón! “Fofo” Márquez necesita apoyo psicológico, actitud no es normal: Edith

Tras la vinculación a proceso de Rodolfo “Fofo” Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, Edith Márquez, la mujer que fue golpeada brutalmente por el youtuber dio detalles del proceso legal, respondió a la carta que difundió la madre del influencer y reveló si le otorgará el perdón tras lo ocurrido.

“Fofo” Márquez fue vinculado a proceso y en mes y medio se resolverá su situación jurídica, por lo que se encuentra detenido en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Tras reiterar que confía en que las autoridades hagan justicia, una vez que determinaron el delito por el cual será juzgado su agresor, se refirió a la carta de la mamá de “Fofo” Márquez en la que se refiere a la educación de su hijo.

“Me hicieron llegar esta carta, pero creo que esto no es real, siento que si la señora hubiera querido realmente mandarme una carta lo hubiera hecho, hay otros medios, considero que esto no es real… Si fuera como estrategia de la defensa yo creo que directamente hubiera sido con mi abogada y la hubieran hecho de manera directa”, reflexionó.

Entrevistada por los conductores del noticiero Hechos AM, Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leo Arriaga, la mujer dijo que la mamá de su agresor le merece todo su respeto porque no fue la persona que la agredió.

”Reconoce que su hijo cometió un delito y reconoce que ella esperará lo que dictamine un juez al igual que es lo que yo estoy esperando”, dijo.

¿Habrá perdón para “Fofo” Márquez?

Sobre si le otorgaría el perdón a “Fofo”, Edith Márquez fue clara y contundente: “En este caso no podríamos otorgarle un perdón porque el proceso como tal, por el tipo de delito se persigue de oficio, entonces yo ya no tengo nada que ver en esa situación”.

Recordó que aunque en la audiencia se refiere de manera muy linda a su madre y a su novia con quien estuvo a punto de casarse, nunca se refirió a ella.

“Le faltó decir: Señora, víctima, Edith discúlpeme, o sea, sí hubo una referencia pero al final de cuentas la razón por la que estás ahí es porque tu agrediste a una persona y la persona está presente y la tienes a unos metros y jamás me pidió una disculpa”.

Edith Márquez envía mensaje a “Fofo”

“A mí me gustaría decirle que todos los actos que comentemos en la vida, para bien o para mal, tienen consecuencias. Y el me agredió sin haber motivo o razón. Yo le quisiera decir que busque ayuda psicológica, que la requiere que ese comportamiento de ira y coraje desmedida hacia las mujeres”, dijo Edith Márquez en la entrevista.

Agregó que cuando la estaba golpeando “era una serie de insultos no nada más a mi como mujer y al momento que me golpeaba era una rabia, como si nos conociéramos, impulsaba su pierna para dar una patada más fuerte de lo normal”.

Por ello, opinó que su agresor necesita apoyo emocional: “Ocupa ayuda, ocupa ver a una personas que le ayude a salir de esto, y las actitudes que tenía antes de lo que me hizo a mi, creo que no son normales. No era seguidora y he visto su contenido y realmente veo que no tiene contenido, es vacío”.