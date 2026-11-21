Una fuga de combustible en un ducto de Pemex provocó momentos de tensión en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, donde más de 30 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas como medida preventiva.

El incidente habría sido provocado por presuntos huachicoleros, quienes escaparon del lugar y dejaron abandonada una pipa con capacidad para almacenar hasta 55 mil litros de hidrocarburo.

¿Dónde ocurrió la fuga que desató movilización?

Los hechos se registraron en una zona por donde atraviesa un ducto de 12 pulgadas que conecta Tula con Azcapotzalco.

Tras detectarse la fuga, se desplegaron acciones para resguardar el área y evitar que los habitantes de los alrededores permanecieran expuestos a un posible riesgo.

Así ocurrió la fuga en un ducto de Pemex

Según la información disponible, presuntos huachicoleros habrían intervenido la infraestructura para extraer combustible de manera ilegal, pero durante estas maniobras provocaron una fuga que obligó a activar medidas de seguridad en los alrededores.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue una pipa con capacidad de 55 mil litros, que quedó abandonada en el sitio luego de que los presuntos responsables escaparan.

El vehículo sería utilizado para almacenar y transportar el combustible que pretendían sustraer del ducto.

¡Riesgo latente y huida tras pinchazo al ducto Tula-Azcapotzalco!



Una fuga de combustible en un ducto de @Pemex de 12 pulgadas obligó a desalojar a más de 30 personas que viven en los alrededores del municipio de Melchor Ocampo.



Al provocar el derrame, los presuntos… pic.twitter.com/rYHoEiSsni — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Desalojan a más de 30 personas por fuga de combustible

Ante el riesgo que representa una fuga de hidrocarburo cerca de zonas habitadas, más de 30 personas que viven en los alrededores tuvieron que abandonar sus viviendas como medida preventiva.

La zona permanece acordonada para impedir el acercamiento de personas ajenas a las labores de emergencia y permitir que los equipos especializados puedan trabajar sin contratiempos.

Pemex espera disminuir la presión del ducto para sellar la fuga

Por el momento, uno de los principales objetivos es conseguir que disminuya la presión en el ducto para que el personal especializado pueda comenzar los trabajos de sellado.

Una vez que las condiciones lo permitan, se prevé intervenir el tramo afectado y realizar las maniobras para recuperar el combustible que se derramó durante el incidente.

Mientras tanto, el área permanece acordonada y bajo resguardo, en espera de que puedan comenzar los trabajos correspondientes.